Искусственный интеллект уже с нами: кому грозит безработица
2025-10-01T17:03
2025-10-01T17:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект стремительно развивается, что грозит безработицей 80-ти процентам журналистов, также не у дел рискуют остаться художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и айтишники. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала заслуженный журналист России, обладатель премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова."Искусственный интеллект уже творит, и творит очень неплохо. Так, Сэм Альтман (американский предприниматель, инвестор и сооснователь OpenAI, где под его руководством появился популярный ИИ-бот ChatGPT - ред.) на днях признал, что созданная им нейросеть в каких-то вопросах уже умнее его. А к 2030 году она убежит так далеко, что нам ее будет не догнать. Так что искусственный интеллект развивается стремительно", - говорит Сапожникова.Она отмечает, что еще два года назад она посмеивалась над ИИ, потому что у него не было чувства юмора, и он писал неуклюжие тексты, но теперь все изменилось: "чувство юмора ИИ наработал и пишет теперь так, что порой не отличить".По словам Сапожниковой, искусственный интеллект уже с нами, и бояться его присутствия следует, в первую очередь, журналистам."Почему? Потому что 80% журналистов можно увольнять. Увольнять надо тех производителей контента, которые пишут релизы, отчеты с конференций, информацию о каких-то фестивалях. Это важно, безусловно. Но искусственный интеллект напишет об этом быстрее. Если в каком-то городе, например, произойдет землетрясение, журналист только три минуты будет включать компьютер, а ИИ за три минуты выдаст новость", - поясняет она. И добавляет: "Увольнение грозит людям, которым было все равно, что они пишут".Также от стремительного развития искусственного интеллекта могут сильно пострадать художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и всевозможные айтишники, добавляет она.Следует помнить, что искусственный интеллект может переврать, выдавая новость, перепутать факты, насочинять, и при этом будет убедителен, напоминает журналист."В любом случае, без работы не останутся фактчекеры (специалисты, которые проверяют информацию на правдивость - ред.), редакторы и авторы - талантливые люди. Будущее за индивидуальностями, которые имеют свой голос, свой характер и стиль, тот, что можно будет отличить, тот, который не сможет воспроизвести нейросеть", - считает Сапожникова. Также она убеждена, что уже сейчас написание новостей, заголовков, аналитических эссе, интервью и всевозможных отчетов можно "без сопротивления отдать искусственному интеллекту, который сделает это креативнее". Однако искусственный интеллект не сможет провести расследование, не способен испытать эмпатию и распознать невербальные знаки, отмечает она.Искусственный интеллект — это всего зеркало, всего лишь отражение человека, который с ним работает: если задать ИИ "тупую задачу", он выдаст такой же результат. Поэтому так важно научиться концентрированно ставить перед ИИ правильные задачи. Это умеют делать промпт-инженеры (специалисты, которые формируют запросы (промпты, от англ. prompt) для больших языковых моделей, таких как ChatGPT - ред.). И тогда ИИ станет "окном возможностей" и поможет добиться больших высот, говорит Сапожникова.В Симферополе именитая журналистка, автор громких расследований от истории "парома "Эстония"" до "цветных революций", заслуженный журналист России, лауреат премии "Золотое перо России" прочла лекцию "ИИ против автора: кто останется в креативных индустриях?", а также презентовала свою новую книгу - путеводитель по практической журналистике "В каких кустах искать рояль?".
искусственный интеллект, общество, новости, журналистика, сми, работа, новости крыма, крым
Искусственный интеллект уже с нами: кому грозит безработица

Кого искусственный интеллект оставит без работы - эксперт перечислила профессии и причины

17:03 01.10.2025
 
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект стремительно развивается, что грозит безработицей 80-ти процентам журналистов, также не у дел рискуют остаться художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и айтишники. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала заслуженный журналист России, обладатель премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова.
"Искусственный интеллект уже творит, и творит очень неплохо. Так, Сэм Альтман (американский предприниматель, инвестор и сооснователь OpenAI, где под его руководством появился популярный ИИ-бот ChatGPT - ред.) на днях признал, что созданная им нейросеть в каких-то вопросах уже умнее его. А к 2030 году она убежит так далеко, что нам ее будет не догнать. Так что искусственный интеллект развивается стремительно", - говорит Сапожникова.
Она отмечает, что еще два года назад она посмеивалась над ИИ, потому что у него не было чувства юмора, и он писал неуклюжие тексты, но теперь все изменилось: "чувство юмора ИИ наработал и пишет теперь так, что порой не отличить".
По словам Сапожниковой, искусственный интеллект уже с нами, и бояться его присутствия следует, в первую очередь, журналистам.
"Почему? Потому что 80% журналистов можно увольнять. Увольнять надо тех производителей контента, которые пишут релизы, отчеты с конференций, информацию о каких-то фестивалях. Это важно, безусловно. Но искусственный интеллект напишет об этом быстрее. Если в каком-то городе, например, произойдет землетрясение, журналист только три минуты будет включать компьютер, а ИИ за три минуты выдаст новость", - поясняет она. И добавляет: "Увольнение грозит людям, которым было все равно, что они пишут".
Также от стремительного развития искусственного интеллекта могут сильно пострадать художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и всевозможные айтишники, добавляет она.
Следует помнить, что искусственный интеллект может переврать, выдавая новость, перепутать факты, насочинять, и при этом будет убедителен, напоминает журналист.
"В любом случае, без работы не останутся фактчекеры (специалисты, которые проверяют информацию на правдивость - ред.), редакторы и авторы - талантливые люди. Будущее за индивидуальностями, которые имеют свой голос, свой характер и стиль, тот, что можно будет отличить, тот, который не сможет воспроизвести нейросеть", - считает Сапожникова.
В Симферополе именитая журналистка, автор громких расследований от истории "парома “Эстония”" до "цветных революций", заслуженный журналист России, лауреат премии "Золотое перо России" прочла лекцию "ИИ против автора: кто останется в креативных индустриях?", а также презентовала свою новую книгу - путеводитель по практической журналистике "В каких кустах искать рояль?".
