Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области – есть пострадавшие
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области – есть пострадавшие
2025-10-07T14:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Украинский ударный беспилотник атаковал грузовик в Белгородской области, пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бойцы добровольческого формирования "БАРС-Белгород" доставили пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу, где им оказана необходимая помощь. Для продолжения лечения и обследования людей переведут в городскую больницу №2 Белгорода.Кроме того, в Шебекинском округе еще один автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Водитель самостоятельно обратился в городскую больницу Белгорода. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и баротравму. Лечение пострадавший продолжит в больнице.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате атак со стороны ВСУ за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделюДрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭСАтака беспилотников на Воронежскую область – что известно
