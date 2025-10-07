Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251007/dron-vsu-atakoval-gruzovik-v-belgorodskoy-oblasti--est-postradavshie-1150025068.html
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области – есть пострадавшие
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области – есть пострадавшие
Украинский ударный беспилотник атаковал грузовик в Белгородской области, пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T14:56
2025-10-07T14:56
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1f/1140030110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21c56fcb37130154684ddfa80d3d3c8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Украинский ударный беспилотник атаковал грузовик в Белгородской области, пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бойцы добровольческого формирования "БАРС-Белгород" доставили пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу, где им оказана необходимая помощь. Для продолжения лечения и обследования людей переведут в городскую больницу №2 Белгорода.Кроме того, в Шебекинском округе еще один автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Водитель самостоятельно обратился в городскую больницу Белгорода. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и баротравму. Лечение пострадавший продолжит в больнице.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате атак со стороны ВСУ за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделюДрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭСАтака беспилотников на Воронежскую область – что известно
https://crimea.ria.ru/20251006/bespilotniki-obezvredili-v-tyumeni--spetssluzhby-predotvratili-detonatsiyu-1150007704.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1f/1140030110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e6a1f5c8370e45dc2c46b409fab7173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, атаки всу, обстрелы всу, происшествия, новости
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области – есть пострадавшие

В Белгородской области четыре человека ранены при ударах ВСУ по машинам

14:56 07.10.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМодульные укрытия на улицах Белгорода
Модульные укрытия на улицах Белгорода - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Украинский ударный беспилотник атаковал грузовик в Белгородской области, пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Грузовой автомобиль атакован FPV-дроном в районе села Мощеное Грайворонского округа. Пострадали трое: у женщины множественные осколочные ранения лица, рук и ног, у одного мужчины — баротравма и множественные осколочные ранения головы, руки и бедра. У третьего пострадавшего, предварительно, баротравма", - написал он в своем Telegram-канале.
Бойцы добровольческого формирования "БАРС-Белгород" доставили пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу, где им оказана необходимая помощь. Для продолжения лечения и обследования людей переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, в Шебекинском округе еще один автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Водитель самостоятельно обратился в городскую больницу Белгорода. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и баротравму. Лечение пострадавший продолжит в больнице.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате атак со стороны ВСУ за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделю
Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
Атака беспилотников на Воронежскую область – что известно
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Вчера, 19:57
Беспилотники обезвредили в Тюмени – спецслужбы предотвратили детонацию
 
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковАтаки ВСУОбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52"Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для Украины
16:29День рождения Путина: кто и как поздравил президента России
16:16ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках
16:12В Херсонской области отключилась электроподстанция
16:07ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции
15:47Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги
15:29"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
15:07Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ
14:56Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области – есть пострадавшие
14:45Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие
14:25Поставка Tomahawk Киеву несет риски мирового конфликта – сенатор РФ
14:07Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
13:56В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек
13:48Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники
13:35В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
13:18За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
13:15Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
12:58Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
12:52Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно
12:33416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО
Лента новостейМолния