ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Великой Лепетихе разрушена автозаправочная станция, жертв нет. В Бехтерах повреждено неэксплуатируемое здание фельдшерского-акушерского пункта, пострадавших нет.Враг также обстрелял Алешки, Великие Копани, Виноградово, Горностаевку, Заводовку, Каховку, Каиры, Малую Лепетиху, Таврийск и Тарасовку.Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщил, что за минувшую неделю в результате атак украинских дронов 11 мирных жителей России погибли и более 50 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Воронежскую область – что известно ВСУ обстреляли пожарную часть в километре от Запорожской АЭС ВСУ нанесли еще один ракетный удар по Белгороду

