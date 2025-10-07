Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251007/vsu-atakovali-mashiny-na-doroge-v-khersonskoy-oblasti--pogibli-chetvero-1150018850.html
ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо
ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо - РИА Новости Крым, 07.10.2025
ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо
В Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T12:04
2025-10-07T12:04
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
атаки всу
происшествия
общество
новости
новые регионы россии
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150018379_0:269:833:738_1920x0_80_0_0_e3c209a889a23accf402d42960479d76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Великой Лепетихе разрушена автозаправочная станция, жертв нет. В Бехтерах повреждено неэксплуатируемое здание фельдшерского-акушерского пункта, пострадавших нет.Враг также обстрелял Алешки, Великие Копани, Виноградово, Горностаевку, Заводовку, Каховку, Каиры, Малую Лепетиху, Таврийск и Тарасовку.Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщил, что за минувшую неделю в результате атак украинских дронов 11 мирных жителей России погибли и более 50 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Воронежскую область – что известно ВСУ обстреляли пожарную часть в километре от Запорожской АЭС ВСУ нанесли еще один ракетный удар по Белгороду
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150018379_0:246:833:871_1920x0_80_0_0_e9bbcee13a42f001c7c62b42c8c020c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, происшествия, общество, новости, новые регионы россии, новости сво
ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо

В Херсонской области от атак ВСУ за сутки погибли четыре мирных жителя

12:04 07.10.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия ударов ВСУ по Херсонской области
Последствия ударов ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Четверо мирных жителей погибли на трассе между Заводовкой и Горностаевкой в результате целенаправленной атаки БПЛА по гражданским автомобилям. В Новой Каховке вследствие удара БПЛА ранен мужчина 1952 года рождения. Он госпитализирован с осколочными ранениями в Новокаховскую центральную горбольницу", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Великой Лепетихе разрушена автозаправочная станция, жертв нет. В Бехтерах повреждено неэксплуатируемое здание фельдшерского-акушерского пункта, пострадавших нет.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия ударов ВСУ по Херсонской области
Последствия ударов ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия ударов ВСУ по Херсонской области
Враг также обстрелял Алешки, Великие Копани, Виноградово, Горностаевку, Заводовку, Каховку, Каиры, Малую Лепетиху, Таврийск и Тарасовку.
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщил, что за минувшую неделю в результате атак украинских дронов 11 мирных жителей России погибли и более 50 получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака беспилотников на Воронежскую область – что известно
ВСУ обстреляли пожарную часть в километре от Запорожской АЭС
ВСУ нанесли еще один ракетный удар по Белгороду
 
Херсонская областьВладимир СальдоОбстрелы ВСУАтаки ВСУПроисшествияОбществоНовостиНовые регионы РоссииНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
13:56В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек
13:48Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники
13:35В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
13:18За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
13:15Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
12:58Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
12:52Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно
12:33416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО
12:32Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы
12:24Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли
12:06Армия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской области
12:04ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо
11:56Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре
11:43Еще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем
11:41В России планируют ввести обязательную маркировку мяса и колбас
11:24В Симферополе при строительстве школы фирма присвоила почти 2 миллиона
11:15В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублей
11:05Аэропорты Сочи и Геленджика вновь принимают и отправляют самолеты
10:37В Крыму растет число предпринимателей
Лента новостейМолния