ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо
ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо - РИА Новости Крым, 07.10.2025
ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо
В Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T12:04
2025-10-07T12:04
2025-10-07T12:04
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
атаки всу
происшествия
общество
новости
новые регионы россии
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Великой Лепетихе разрушена автозаправочная станция, жертв нет. В Бехтерах повреждено неэксплуатируемое здание фельдшерского-акушерского пункта, пострадавших нет.Враг также обстрелял Алешки, Великие Копани, Виноградово, Горностаевку, Заводовку, Каховку, Каиры, Малую Лепетиху, Таврийск и Тарасовку.Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщил, что за минувшую неделю в результате атак украинских дронов 11 мирных жителей России погибли и более 50 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Воронежскую область – что известно ВСУ обстреляли пожарную часть в километре от Запорожской АЭС ВСУ нанесли еще один ракетный удар по Белгороду
херсонская область
новые регионы россии
херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, происшествия, общество, новости, новые регионы россии, новости сво
ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо
В Херсонской области от атак ВСУ за сутки погибли четыре мирных жителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Четверо мирных жителей погибли на трассе между Заводовкой и Горностаевкой в результате целенаправленной атаки БПЛА по гражданским автомобилям. В Новой Каховке вследствие удара БПЛА ранен мужчина 1952 года рождения. Он госпитализирован с осколочными ранениями в Новокаховскую центральную горбольницу", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Великой Лепетихе разрушена автозаправочная станция, жертв нет. В Бехтерах повреждено неэксплуатируемое здание фельдшерского-акушерского пункта, пострадавших нет.
Враг также обстрелял Алешки, Великие Копани, Виноградово, Горностаевку, Заводовку, Каховку, Каиры, Малую Лепетиху, Таврийск и Тарасовку.
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее сообщил, что за минувшую неделю в результате атак украинских дронов 11 мирных жителей России погибли
и более 50 получили ранения.
