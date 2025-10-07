Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251007/dron-vsu-atakoval-novovoronezhskuyu-aes-1150023658.html
Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
Боевой украинский беспилотник врезался в градирню (башенное устройство для охлаждения горячей воды воздухом в системе циркуляционного водоснабжения - ред.)... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T14:07
2025-10-07T14:24
аэс
воронежская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
обстрелы всу
безопасность
росэнергоатом
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150023451_0:1138:1462:1960_1920x0_80_0_0_1ea29ac7d97802c303ea9fd2f8c70706.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Боевой украинский беспилотник врезался в градирню (башенное устройство для охлаждения горячей воды воздухом в системе циркуляционного водоснабжения - ред.) действующего энергоблока Нововоронежской атомной электростанции и взорвался. О происшествии сообщили в Росэнергоатоме.Отмечается, что ЧП произошло в ночь с 6 на 7 октября. Дрон был подавлен техническими средствами в районе станции.По словам специалистов, после инцидента безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран совместно с Россией и еще четырьмя странами представил проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты.ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 25 сентября украинский БПЛА совершил попытку атаки строящейся в Курчатове Курской АЭС-2, зацепив одно из строений на территории станции.23 сентября из-за огневого воздействия ВСУ было отключено внешнее электроснабжение на ЗАЭС.20 сентября стало известно, что украинские войска атаковали Запорожскую АЭС. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания учебно-тренировочного центра.12 сентября боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. При падении дрон сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока.Нововоронежская АЭС расположена на берегу реки Дон в 45 километрах от Воронежа. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии Воронежской области. На долю АЭС приходится 92% производства всех электростанций области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина распространяет ложные сообщения об авариях и катастрофах на ЗАЭСРоссия ответит на удары Украины по АЭСВ МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150023451_9:929:1375:1953_1920x0_80_0_0_09dde3cd9885518c2ec08e049f5915b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэс, воронежская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, обстрелы всу, безопасность, росэнергоатом, новости
Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС

Беспилотник ВСУ врезался в действующий энергоблок Нововоронежской АЭС и взорвался

14:07 07.10.2025 (обновлено: 14:24 07.10.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Богатырев / Перейти в фотобанкЭлектрическая подстанция Нововоронежской атомной электростанции
Электрическая подстанция Нововоронежской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Владимир Богатырев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Боевой украинский беспилотник врезался в градирню (башенное устройство для охлаждения горячей воды воздухом в системе циркуляционного водоснабжения - ред.) действующего энергоблока Нововоронежской атомной электростанции и взорвался. О происшествии сообщили в Росэнергоатоме.
Отмечается, что ЧП произошло в ночь с 6 на 7 октября. Дрон был подавлен техническими средствами в районе станции.

"В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, тем не менее, на градирне от последствий детонации остался темный след", – сказано в сообщении.

По словам специалистов, после инцидента безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
"Происшествие не повлияло на работу станции - в настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №4, 5 и 6. Энергоблок №7 находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября. Общая мощность составляет 2 556 МВт", - отметили в Росэнергоатоме.
На 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран совместно с Россией и еще четырьмя странами представил проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты.
ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 25 сентября украинский БПЛА совершил попытку атаки строящейся в Курчатове Курской АЭС-2, зацепив одно из строений на территории станции.
23 сентября из-за огневого воздействия ВСУ было отключено внешнее электроснабжение на ЗАЭС.
20 сентября стало известно, что украинские войска атаковали Запорожскую АЭС. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания учебно-тренировочного центра.
12 сентября боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. При падении дрон сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока.
Нововоронежская АЭС расположена на берегу реки Дон в 45 километрах от Воронежа. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии Воронежской области. На долю АЭС приходится 92% производства всех электростанций области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина распространяет ложные сообщения об авариях и катастрофах на ЗАЭС
Россия ответит на удары Украины по АЭС
В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям
 
АЭСВоронежская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУОбстрелы ВСУБезопасностьРосэнергоатомНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52"Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для Украины
16:29День рождения Путина: кто и как поздравил президента России
16:16ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках
16:12В Херсонской области отключилась электроподстанция
16:07ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции
15:47Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги
15:29"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
15:07Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ
14:56Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области – есть пострадавшие
14:45Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие
14:25Поставка Tomahawk Киеву несет риски мирового конфликта – сенатор РФ
14:07Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
13:56В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек
13:48Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники
13:35В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
13:18За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
13:15Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
12:58Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
12:52Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно
12:33416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО
Лента новостейМолния