Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Боевой украинский беспилотник врезался в градирню (башенное устройство для охлаждения горячей воды воздухом в системе циркуляционного водоснабжения - ред.) действующего энергоблока Нововоронежской атомной электростанции и взорвался. О происшествии сообщили в Росэнергоатоме.Отмечается, что ЧП произошло в ночь с 6 на 7 октября. Дрон был подавлен техническими средствами в районе станции.По словам специалистов, после инцидента безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран совместно с Россией и еще четырьмя странами представил проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты.ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 25 сентября украинский БПЛА совершил попытку атаки строящейся в Курчатове Курской АЭС-2, зацепив одно из строений на территории станции.23 сентября из-за огневого воздействия ВСУ было отключено внешнее электроснабжение на ЗАЭС.20 сентября стало известно, что украинские войска атаковали Запорожскую АЭС. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания учебно-тренировочного центра.12 сентября боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. При падении дрон сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока.Нововоронежская АЭС расположена на берегу реки Дон в 45 километрах от Воронежа. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии Воронежской области. На долю АЭС приходится 92% производства всех электростанций области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина распространяет ложные сообщения об авариях и катастрофах на ЗАЭСРоссия ответит на удары Украины по АЭСВ МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям

