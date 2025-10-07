https://crimea.ria.ru/20251007/bolee-50-mirnykh-rossiyan-raneny-pri-atakakh-vsu-za-nedelyu-1150013031.html
Более 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделю
Более 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Более 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделю
53 мирных жителя России получили ранения в результате атак украинских дронов за минувшую неделю. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ,7 окт – РИА Новости Крым. 53 мирных жителя России получили ранения в результате атак украинских дронов за минувшую неделю. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По его данным, ВСУ прицельно били по гражданским объектам в приграничье России, в том числе с применением кассетных боеприпасов и РСЗО. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Белгородской, Херсонской областях и ДНР. Неделей ранее от обстрелов ВСУ в регионах России пострадали 156 мирных граждан, из них семнадцать, в том числе трое детей, погибли, сообщал ранее Мирошник.В ночь на понедельник ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. В результате без электричества остались около 40 тысяч жителей в семи муниципалитетах. Аварийным службам в течение ночи удалось подключить к электроснабжению большую часть абонентов. Очередной ракетный удар боевиков киевского режима днем в понедельник унес жизни еще двух человек в Белгороде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 200 человек стали жертвами ВСУ в Белгородской области в сентябреМассированная атака на Белгород продолжается – ранены четвероЖительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос
