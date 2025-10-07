Рейтинг@Mail.ru
Более 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 07.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251007/bolee-50-mirnykh-rossiyan-raneny-pri-atakakh-vsu-za-nedelyu-1150013031.html
Более 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделю
Более 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Более 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделю
53 мирных жителя России получили ранения в результате атак украинских дронов за минувшую неделю. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T08:15
2025-10-07T08:15
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
родион мирошник
новости
всу (вооруженные силы украины)
общество
новости
белгородская область
херсонская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149649024_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b6f00f077eab1e1611acac5a3f8545e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,7 окт – РИА Новости Крым. 53 мирных жителя России получили ранения в результате атак украинских дронов за минувшую неделю. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По его данным, ВСУ прицельно били по гражданским объектам в приграничье России, в том числе с применением кассетных боеприпасов и РСЗО. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Белгородской, Херсонской областях и ДНР. Неделей ранее от обстрелов ВСУ в регионах России пострадали 156 мирных граждан, из них семнадцать, в том числе трое детей, погибли, сообщал ранее Мирошник.В ночь на понедельник ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. В результате без электричества остались около 40 тысяч жителей в семи муниципалитетах. Аварийным службам в течение ночи удалось подключить к электроснабжению большую часть абонентов. Очередной ракетный удар боевиков киевского режима днем в понедельник унес жизни еще двух человек в Белгороде.
белгородская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
происшествия, атаки всу, обстрелы всу, родион мирошник, новости, всу (вооруженные силы украины), общество, новости, белгородская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр)
Более 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделю

Более 50 мирных жителей пострадали при атаках ВСУ по регионам России за неделю – Мирошник

08:15 07.10.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ по Херсонской области
Последствия атаки ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ,7 окт – РИА Новости Крым. 53 мирных жителя России получили ранения в результате атак украинских дронов за минувшую неделю. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Согласно печальной статистике, трое из четырех пострадавших от деяний украинских нацистов становились жертвами преднамеренных ударов БПЛА. В частности, за прошедшие семь дней 53 мирных жителя подверглись дронным атакам", – цитирует Мирошника РИА Новости.
По его данным, ВСУ прицельно били по гражданским объектам в приграничье России, в том числе с применением кассетных боеприпасов и РСЗО. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Белгородской, Херсонской областях и ДНР.
"Белгород и восточная власть Белгородской области находились под ежедневными ударами беспилотников. Число атак достигало 200 в сутки", – добавил Мирошник.
Неделей ранее от обстрелов ВСУ в регионах России пострадали 156 мирных граждан, из них семнадцать, в том числе трое детей, погибли, сообщал ранее Мирошник.
В ночь на понедельник ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. В результате без электричества остались около 40 тысяч жителей в семи муниципалитетах. Аварийным службам в течение ночи удалось подключить к электроснабжению большую часть абонентов. Очередной ракетный удар боевиков киевского режима днем в понедельник унес жизни еще двух человек в Белгороде.
ПроисшествияАтаки ВСУОбстрелы ВСУРодион МирошникНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)ОбществоНовостиБелгородская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
