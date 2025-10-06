https://crimea.ria.ru/20251006/ogranicheniya-na-zapravkakh-kubani--informatsiya-opershtaba-regiona-1149992048.html

Ограничения на заправках Кубани – информация оперштаба региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края сообщает, что ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле, ограничения на отдельных заправках временные и связаны с логистикой, информирует оперштаб региона.Также сейчас в регионе активно проходит осенняя посевная кампания, и потребность в горюче-смазочных материалах (особенно дизтопливе) у аграриев возрастает, отметили в оперштабе.И проинформировали, что на сегодняшний день на территории края работает более 1000 АЗС. Реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути, подчеркнули в оперштабе.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе.Аксенов ранее заверил, что власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

