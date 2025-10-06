Ограничения на заправках Кубани – информация оперштаба региона
Ограничения на заправках Кубани связаны с логистикой – оперштаб региона
14:20 06.10.2025 (обновлено: 14:24 06.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края сообщает, что ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле, ограничения на отдельных заправках временные и связаны с логистикой, информирует оперштаб региона.
"Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой", – сказано в сообщении.
Также сейчас в регионе активно проходит осенняя посевная кампания, и потребность в горюче-смазочных материалах (особенно дизтопливе) у аграриев возрастает, отметили в оперштабе.
И проинформировали, что на сегодняшний день на территории края работает более 1000 АЗС. Реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути, подчеркнули в оперштабе.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.
Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе.
Аксенов ранее заверил, что власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину.
3 октября, 18:41Крым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октября