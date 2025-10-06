Рейтинг@Mail.ru
Ограничения на заправках Кубани – информация оперштаба региона
Ограничения на заправках Кубани – информация оперштаба региона
Ограничения на заправках Кубани – информация оперштаба региона
Ограничения на заправках Кубани – информация оперштаба региона
Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края сообщает, что ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле,... РИА Новости Крым, 06.10.2025
краснодарский край
кубань
топливо
бензин
азс
транспорт
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края сообщает, что ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле, ограничения на отдельных заправках временные и связаны с логистикой, информирует оперштаб региона.Также сейчас в регионе активно проходит осенняя посевная кампания, и потребность в горюче-смазочных материалах (особенно дизтопливе) у аграриев возрастает, отметили в оперштабе.И проинформировали, что на сегодняшний день на территории края работает более 1000 АЗС. Реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути, подчеркнули в оперштабе.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе.Аксенов ранее заверил, что власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
Новости
краснодарский край, кубань, топливо, бензин, азс, транспорт, новости
Ограничения на заправках Кубани – информация оперштаба региона

Ограничения на заправках Кубани связаны с логистикой – оперштаб региона

14:20 06.10.2025 (обновлено: 14:24 06.10.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота одной из автозаправочных станций
Работа одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края сообщает, что ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле, ограничения на отдельных заправках временные и связаны с логистикой, информирует оперштаб региона.
"Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой", – сказано в сообщении.
Также сейчас в регионе активно проходит осенняя посевная кампания, и потребность в горюче-смазочных материалах (особенно дизтопливе) у аграриев возрастает, отметили в оперштабе.
И проинформировали, что на сегодняшний день на территории края работает более 1000 АЗС. Реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути, подчеркнули в оперштабе.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.
Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе.
Аксенов ранее заверил, что власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину.
Автомобиль на заправке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
3 октября, 18:41
Крым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октября
 
Краснодарский крайКубаньТопливоБензинАЗСТранспортНовости
 
