В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы с детьми - РИА Новости Крым, 05.10.2025
В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы с детьми
В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы с детьми - РИА Новости Крым, 05.10.2025
В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы с детьми
На горе Аю-Даг двое взрослых с двумя детьми сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься из горно-лесной зоны. Инцидент произошел вечером, когда начало РИА Новости Крым, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. На горе Аю-Даг двое взрослых с двумя детьми сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься из горно-лесной зоны. Инцидент произошел вечером, когда начало темнеть и ухудшились погодные условия, сообщают в МЧС Крыма.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 18:20. Для оказания помощи на место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" в составе четырех человек.А также напомнили о необходимости тщательно готовиться к выходу в горно-лесную местность: заранее изучать маршрут, возвращаться из похода до наступления темноты и не сокращать путь за счет безопасности.Ранее сообщалось, что в Судаке мужчина упал в трехметровый колодец. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, на помощь ему пришли сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под БахчисараемВ Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристкуВ Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг
В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы с детьми

В Крыму четверо туристов с детьми сбились с тропы на горе Аю-Даг – их вывели спасатели

11:40 05.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. На горе Аю-Даг двое взрослых с двумя детьми сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься из горно-лесной зоны. Инцидент произошел вечером, когда начало темнеть и ухудшились погодные условия, сообщают в МЧС Крыма.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 18:20. Для оказания помощи на место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" в составе четырех человек.
"В результате туристов оперативно обнаружили на сложном участке тропы. В медпомощи они не нуждались. Спасатели сопроводили их к личному автомобилю", – уточнили в министерстве.
А также напомнили о необходимости тщательно готовиться к выходу в горно-лесную местность: заранее изучать маршрут, возвращаться из похода до наступления темноты и не сокращать путь за счет безопасности.
Ранее сообщалось, что в Судаке мужчина упал в трехметровый колодец. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, на помощь ему пришли сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС".
