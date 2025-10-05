https://crimea.ria.ru/20251005/v-krymu-na-gore-ayu-dag-zabludilis-turisty-s-detmi-1149973475.html
В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы с детьми
В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы с детьми
2025-10-05T11:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. На горе Аю-Даг двое взрослых с двумя детьми сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься из горно-лесной зоны. Инцидент произошел вечером, когда начало темнеть и ухудшились погодные условия, сообщают в МЧС Крыма.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 18:20. Для оказания помощи на место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" в составе четырех человек.А также напомнили о необходимости тщательно готовиться к выходу в горно-лесную местность: заранее изучать маршрут, возвращаться из похода до наступления темноты и не сокращать путь за счет безопасности.Ранее сообщалось, что в Судаке мужчина упал в трехметровый колодец. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, на помощь ему пришли сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под БахчисараемВ Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристкуВ Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг
