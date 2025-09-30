https://crimea.ria.ru/20250930/v-sudake-muzhchina-upal-v-trekhmetrovyy-kolodets-1149843770.html
В Судаке мужчина упал в трехметровый колодец
В Судаке мужчина упал в трехметровый колодец - РИА Новости Крым, 30.09.2025
В Судаке мужчина упал в трехметровый колодец
В Судаке мужчина упал в трехметровый колодец. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, на помощь ему пришли сотрудники отряда "Крым Спас". РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T10:43
2025-09-30T10:43
2025-09-30T10:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Судаке мужчина упал в трехметровый колодец. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, на помощь ему пришли сотрудники отряда "Крым Спас".По данным ведомства, происшествие случилось накануне, на окраине города.Мужчину извлекли из колодца с помощью лестницы. От медицинской помощи он отказался.
В Судаке мужчина упал в трехметровый колодец
Спасатели подняли жителя Судака из трехметрового колодца