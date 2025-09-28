https://crimea.ria.ru/20250928/v-krymu-bolee-8-chasov-iskali-zabludivshuyusya-v-gorakh-turistku-1149796951.html

В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма на протяжении восьми часов 20 спасателей и волонтеров искали туристку, которая заблудилась в горах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Женщину обнаружили на горе Бурлюк, в медпомощи она не нуждалась. Для оказания помощи женщине выезжали 10 сотрудников Белогорского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов "Крым-Спас" и 2 единицы техники, а также 10 волонтеров. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни В ущелье Табана-Дере в Крыму эвакуировали туриста с травмами Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком

