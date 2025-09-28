Рейтинг@Mail.ru
В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250928/v-krymu-bolee-8-chasov-iskali-zabludivshuyusya-v-gorakh-turistku-1149796951.html
В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку
В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку - РИА Новости Крым, 28.09.2025
В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку
В Белогорском районе Крыма на протяжении восьми часов 20 спасателей и волонтеров искали туристку, которая заблудилась в горах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T12:55
2025-09-28T12:55
крым
белогорский район
мчс крыма
горы
горы крыма
происшествия
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149796828_0:346:960:886_1920x0_80_0_0_7f61351e78b992b4c2b43b2e541318be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма на протяжении восьми часов 20 спасателей и волонтеров искали туристку, которая заблудилась в горах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Женщину обнаружили на горе Бурлюк, в медпомощи она не нуждалась. Для оказания помощи женщине выезжали 10 сотрудников Белогорского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов "Крым-Спас" и 2 единицы техники, а также 10 волонтеров. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни В ущелье Табана-Дере в Крыму эвакуировали туриста с травмами Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком
крым
белогорский район
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149796828_0:256:960:976_1920x0_80_0_0_f619e1ab4921dc6cc6e3009fa63ade51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, белогорский район, мчс крыма, горы, горы крыма, происшествия, новости крыма, общество
В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку

В Крыму 20 спасателей и волонтеров более 8 часов искали заблудившуюся в горах женщину

12:55 28.09.2025
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку
В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма на протяжении восьми часов 20 спасателей и волонтеров искали туристку, которая заблудилась в горах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
"В горно-лесной местности в районе села Поворотное заблудилась женщина. На ее поиски ушло более восьми часов. Работы осложнялись отсутствием связи с туристкой, наступлением темного времени суток и сложной горной местностью", - рассказали спасатели.
Женщину обнаружили на горе Бурлюк, в медпомощи она не нуждалась.
Для оказания помощи женщине выезжали 10 сотрудников Белогорского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов "Крым-Спас" и 2 единицы техники, а также 10 волонтеров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни
В ущелье Табана-Дере в Крыму эвакуировали туриста с травмами
Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком
 
КрымБелогорский районМЧС КрымаГорыГоры КрымаПроисшествияНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Машины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе
14:32"Ответ прилетит мгновенно": Лукашенко об угрозах НАТО сбивать самолеты РФ
14:23На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца
14:09В Кремле оценили попытки Зеленского выглядеть "бравым воякой"
13:47В Турции произошло землетрясение
13:41Колоссальные потери: Киев в зоне СВО лишился еще 1500 боевиков
13:2714 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти
13:14Крымский мост – обстановка после возобновления движения
12:55В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку
12:41На Украине разбиты ж/д подстанции для поставок оружия в Донбасс
12:3139 человек погибли в давке на предвыборном митинге в Индии
12:19Крымский мост открыли для проезда
12:13Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем
12:0912 часов взрывов: на Украине полыхают 11 областей
11:58Крымский мост закрыт
11:29Бензин в Севастополе: сколько топлива Аи-92 и Аи-95 есть на заправках
11:2013 собак сгорели на пожаре в приюте
11:06Гуцул призвала молдаван голосовать против внешнего управления
10:45Россиян будут лишать водительских прав по медицинским показаниям
10:33Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику
Лента новостейМолния