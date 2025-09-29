Рейтинг@Mail.ru
Спасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 29.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250929/spasateli-evakuirovali-turista-s-gory-boyko-pod-bakhchisaraem-1149813483.html
Спасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под Бахчисараем
Спасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Спасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под Бахчисараем
На горе Бойко под Бахчисараем спасатели помогли туристу, которому стало плохо во время прогулки. Об этом сообщает республиканский главк МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На горе Бойко под Бахчисараем спасатели помогли туристу, которому стало плохо во время прогулки. Об этом сообщает республиканский главк МЧС Крыма.Эвакуацией занимались сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и части горной поисково-спасательной специализированного отряда МЧС России по республике. Туриста доставили к его автомобилю.Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма на протяжении восьми часов 20 спасателей и волонтеров искали туристку, которая заблудилась в горах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристкуКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизниВ Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг
крым
бахчисарайский район
Новости
крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, бахчисарайский район
Спасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под Бахчисараем

В Крыму с горы Бойко под Бахчисараем эвакуировали туриста - МЧС

09:55 29.09.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Крыму спасатели МЧС России оказали помощь туристу в районе горы Бойко
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На горе Бойко под Бахчисараем спасатели помогли туристу, которому стало плохо во время прогулки. Об этом сообщает республиканский главк МЧС Крыма.

"В Крыму спасатели МЧС России оказали помощь туристу в районе горы Бойко. Вблизи села Богатырь Бахчисарайского района – в районе горы Бойко – мужчине стало плохо, самостоятельно передвигаться он не мог. Требовалась помощь спасателей", – рассказали в ведомстве.

Эвакуацией занимались сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и части горной поисково-спасательной специализированного отряда МЧС России по республике. Туриста доставили к его автомобилю.
Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма на протяжении восьми часов 20 спасателей и волонтеров искали туристку, которая заблудилась в горах.
Крым, Новости Крыма, ГУ МЧС РФ по Республике Крым, Бахчисарайский район
 
