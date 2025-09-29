https://crimea.ria.ru/20250929/spasateli-evakuirovali-turista-s-gory-boyko-pod-bakhchisaraem-1149813483.html
Спасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под Бахчисараем
2025-09-29T09:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На горе Бойко под Бахчисараем спасатели помогли туристу, которому стало плохо во время прогулки. Об этом сообщает республиканский главк МЧС Крыма.Эвакуацией занимались сотрудники аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и части горной поисково-спасательной специализированного отряда МЧС России по республике. Туриста доставили к его автомобилю.Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма на протяжении восьми часов 20 спасателей и волонтеров искали туристку, которая заблудилась в горах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристкуКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизниВ Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг
