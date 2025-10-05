https://crimea.ria.ru/20251005/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-k-vecheru-voskresenya-1149981395.html

Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья

Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 05.10.2025

Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья

05.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в воскресенье вечером очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковВ Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение

