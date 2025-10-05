Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в воскресенье вечером очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 05.10.2025
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон

22:04 05.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в воскресенье вечером очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 22 часа с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.

На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
