В Крыму снижаются запасы воды

В Крыму снижаются запасы воды - РИА Новости Крым, 04.10.2025

В Крыму снижаются запасы воды

По итогам сентября водохранилища естественного стока в Крыму накопили 75 млн кубометров воды, и это только начало маловодного периода. Об этом эфире радио... РИА Новости Крым, 04.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. По итогам сентября водохранилища естественного стока в Крыму накопили 75 млн кубометров воды, и это только начало маловодного периода. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский."Фактический объем наполнения водохранилищ естественного стока (по итогам сентября - ред.) состоял из 75 миллионов кубометров. В прошлом году было 125 млн кубометров, в 2023-м - 160 млн кубометров, в 2022-м – 184 млн кубометров, а за 2021-й год было 124 млн "кубов". При этом, в 2020-м году, который считается маловодным, объем наполнения на начало октября составлял 57 млн кубометров. В настоящее время, на октябрь, объем наполнения такой же, как в 2020 году был 1 сентября", - рассказали эксперты.По их словам, если в 2024, 2023 и 2022 годах за сентябрь в Крыму потребляли порядка 17-18 млн кубометров из водохранилищ естественного стока, то в этом году – 11 млн "кубов". Возможно, крымчане стали экономнее расходовать водные ресурсы.При этом, относительно предыдущего засушливого периода уже достаточно активно работают подземные водоносные горизонты, которые только на город Симферополь подают 50 тысяч "кубов" воды в сутки, благодаря чему экономится ресурс поверхностных водных источников.Говоря о Партизанском водохранилище, специалисты признали, что оно в этом году совсем показывает маленький приток, и уже который месяц там нет притока совсем. За сентябрь убыль 1,2 млн "кубов" воды.Также гости студии предупредили, что это только начало маловодного периода. В Крыму предыдущий засушливый период был в 2019-м, 2020-м и 2021-м годах. Соответственно, с высокой долей вероятности, текущий год, а также два последующих года будут вододефицитными.При этом, эксперты отметили, что недавно прошедшие дожди лишь незначительно увеличили приток в водохранилища, поскольку осадки распределялись неравномерно из-за отсутствия озеленения и многорядных лесополос."Любая застройка изменяет характер зеленого покрытия, которое впитывает воду <…> Да, есть эксплуатационные службы, которые пытаются решать эксплуатационные задачи, но никакого заказа в сторону науки с тем, чтобы продумать некие стратегические решения, и на постоянном уровне эти решения внедрять, чтобы минимизировать влияние урбанизирующей деятельности и антропогенной деятельности на природу, не происходит", - досадуют эксперты.В августе сообщалось, что водохранилища естественного стока в Крыму накопили 86 млн кубометров воды, что почти вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года и соответствует всем характерным для начала маловодного периода тенденциям.Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды, заявлял ранее Копачевский. По его мнению, на полуострове необходимо совершенствовать не только единую схему водоснабжения, но и разрабатывать систему комплексного использования и охраны водных объектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участокПри развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнениеВ Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения

2025

