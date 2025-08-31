Рейтинг@Mail.ru
Крым вступил в маловодный период – что с запасами водохранилищ - РИА Новости Крым, 30.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250831/krym-vstupil-v-malovodnyy-period--chto-s-zapasami-vodokhranilisch-1149065752.html
Крым вступил в маловодный период – что с запасами водохранилищ
Крым вступил в маловодный период – что с запасами водохранилищ
2025-08-31T07:07
2025-08-30T19:27
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147492015_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8d3f21721f04f92d311756608018e068.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Водохранилища естественного стока в Крыму накопили 86 млн кубометров воды, что почти вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года и соответствует всем характерным для начала маловодного периода тенденциям. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По их данным, в сумме притоков три крымских водохранилища – Аянкое, Симферопольское и Партизанское – накопили с января по август меньше запаса, чем за последние годы наблюдений."Если будет снежная зима, это наполнит водохранилища и подземные запасы и смягчит ситуацию с дефицитом", - заключили специалисты.Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды, заявлял ранее Копачевский. По его мнению, на полуострове необходимо совершенствовать не только единую схему водоснабжения, но и разрабатывать систему комплексного использования и охраны водных объектов.
Крым вступил в маловодный период – что с запасами водохранилищ

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Водохранилища естественного стока в Крыму накопили 86 млн кубометров воды, что почти вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года и соответствует всем характерным для начала маловодного периода тенденциям. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

"Все тенденции, характерные для маловодного периода, сохраняются. На вчерашний день в водохранилищах естественного стока было накоплено 86 млн кубометров воды. В 2024 году это было 142 млн кубометров, в 2023-ем – 178 млн "кубов", в 2022-ом, многоводном – порядка 210. В 2021 году – 132. У нас основной ориентир - это маловодный 2020 год, там в сентябре было 72 млн, то есть разница с текущей ситуацией не большая", – привели многолетнюю статистику эксперты.

По их данным, в сумме притоков три крымских водохранилища – Аянкое, Симферопольское и Партизанское – накопили с января по август меньше запаса, чем за последние годы наблюдений.
"Партизанское сегодня заполнено на 22%, Симферопольское – более благополучно, 50%, и благодаря этому можно распределять эту воду. В Аянском – 40%. В Партизанском запас воды на 3,5-4 месяца. С учетом динамики отбора там воды до декабря еще хватает. Будем надеяться, что пройдут еще дожди", – рассчитывают гости эфира.
"Если будет снежная зима, это наполнит водохранилища и подземные запасы и смягчит ситуацию с дефицитом", - заключили специалисты.
Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды, заявлял ранее Копачевский. По его мнению, на полуострове необходимо совершенствовать не только единую схему водоснабжения, но и разрабатывать систему комплексного использования и охраны водных объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
При развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнение
 
