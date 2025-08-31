https://crimea.ria.ru/20250831/krym-vstupil-v-malovodnyy-period--chto-s-zapasami-vodokhranilisch-1149065752.html

Крым вступил в маловодный период – что с запасами водохранилищ

Крым вступил в маловодный период – что с запасами водохранилищ - РИА Новости Крым, 30.08.2025

Крым вступил в маловодный период – что с запасами водохранилищ

Водохранилища естественного стока в Крыму накопили 86 млн кубометров воды, что почти вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года и соответствует всем... РИА Новости Крым, 30.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Водохранилища естественного стока в Крыму накопили 86 млн кубометров воды, что почти вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года и соответствует всем характерным для начала маловодного периода тенденциям. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По их данным, в сумме притоков три крымских водохранилища – Аянкое, Симферопольское и Партизанское – накопили с января по август меньше запаса, чем за последние годы наблюдений."Если будет снежная зима, это наполнит водохранилища и подземные запасы и смягчит ситуацию с дефицитом", - заключили специалисты.Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды, заявлял ранее Копачевский. По его мнению, на полуострове необходимо совершенствовать не только единую схему водоснабжения, но и разрабатывать систему комплексного использования и охраны водных объектов.

