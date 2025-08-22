Рейтинг@Mail.ru
Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог
Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог
В Крыму необходимо совершенствовать не только единую схему водоснабжения, но и разрабатывать систему комплексного использования и охраны водных объектов. Об... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T19:10
2025-08-22T16:30
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/12/1122406574_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_60db875f77cb712c1445e97690da53f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо совершенствовать не только единую схему водоснабжения, но и разрабатывать систему комплексного использования и охраны водных объектов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог

Крыму необходима схема комплексного использования водных объектов

19:10 22.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБелогорское водохранилище
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо совершенствовать не только единую схему водоснабжения, но и разрабатывать систему комплексного использования и охраны водных объектов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
Он отметил, что единая схема водоснабжения разрабатывалась для Республики Крым начиная с 2016 года, ее первая редакция была представлена в 2018-2019 году.

"Далее, по изменениям, которые происходят в Крыму с водной обстановкой и с коммуникациями, а также с теми вызовами, с которыми сталкивается наша республика, эта единая схема корректируется. В связи с тем, что мы сейчас вошли в очередную засуху, более 70 населенных пунктов сейчас испытывают вододефицит, поэтому возникла потребность актуализировать единую схему", – сказал он.

Согласной ей, каждый населенный пункт Крыма должен быть проанализирован по потребностям воды, которые есть у него на сегодняшний день. Также, сказал Копачевский, должны быть проанализированы планы муниципалитета на его развитие, отдельным пунктом выведены обеспечивающие ресурсные возможности с точки зрения водоснабжения.
"И дальше определяются те водные ресурсы, которые имеются в Крыму, и предусматривается, как распределить имеющиеся водные ресурсы по потребителям, то есть муниципалитетам, промышленным получателям воды, потребителям для жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства. В этом суть единой схемы", - объяснил эксперт.
По словам Копачевского, большинство осадков в Крыму выпадают в горно-лесной местности. Далее по рекам Крыма эта вода распределяется в каскад водохранилищ естественного стока. Также есть регионы, куда в наливные водохранилища вода подается из подземных месторождений.
Ёмкость для воды - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Вчера, 20:02
Власти заявили о тяжелой ситуации с водой в Бахчисарайском районе Крыма
"У нас очень малая норма осадков на территории севера Крыма. То есть севернее Симферополя осадков выпадает достаточно мало. По климатическим картам можно характеризовать эти регионы как засушливые. Да, у нас бывают водообильные годы, когда вода есть везде, но в большую часть периодов Северный Крым испытывает максимальный вододефицит. И это не только в части воды в источниках, но и воздух очень сухой. И, по данным гидрометеорологических станций, и почва северного Крыма в этом году имеет рекордно низкий уровень влажности", – отметил Копачевский.
При этом спикер радиостанции подчеркнул, что воду надо не только перебрасывать, но и сохранять во время многолетнего регулирования, так как в засушливые годы от ее недостатка страдают все районы полуострова.
"Мы должны говорить о том, что сейчас только первый год засушливого периода, их ожидается еще два", – сказал он.
Копачевский напомнил, что в водообильные 2022-2024 годы были многочисленные сбросы воды с водохранилищ.

"У нас десятки миллионов кубометров воды были отправлены в море, не сохранены. И это говорит о том, что не только единую схему водоснабжения необходимо совершенствовать и актуализировать, но и систему комплексного использования и охраны водных объектов", – указал эксперт.

Он убежден, что в системе комплексного использования и охраны водных объектов необходимо учитывать так называемый верхний уровень, то есть и водохранилища, и водотоки, и перераспределение воды по водохранилищам, а также и создание этих водохранилищ, если они потребуются, а затем увязку их между собой.
"То есть единая схема водоснабжения и водоотведения учитывает уже доступные и сформированные водные источники, из которых мы воду можем брать и распределить. А в условиях, когда в существующей системе воды не хватает в каких-то местах, эта схема не все вопросы сможет решить. Поэтому вторая схема уровня водных ресурсов должна тоже разрабатываться", - сказал эксперт.
Строительство водовода в Севастополе
13 августа, 15:56
Когда завершат реконструкцию стратегического водовода в Севастополе
 
