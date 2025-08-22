https://crimea.ria.ru/20250822/bolee-70-naselennykh-punktov-v-krymu-ispytyvayut-defitsit-vody--gidrolog-1148905896.html

Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог

Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог - РИА Новости Крым, 22.08.2025

Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог

В Крыму необходимо совершенствовать не только единую схему водоснабжения, но и разрабатывать систему комплексного использования и охраны водных объектов. Об... РИА Новости Крым, 22.08.2025

2025-08-22T19:10

2025-08-22T19:10

2025-08-22T16:30

радио "спутник в крыму"

вода

вода в крыму

анатолий копачевский

мнения

крым

водоснабжение

водохранилища крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/12/1122406574_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_60db875f77cb712c1445e97690da53f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо совершенствовать не только единую схему водоснабжения, но и разрабатывать систему комплексного использования и охраны водных объектов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Он отметил, что единая схема водоснабжения разрабатывалась для Республики Крым начиная с 2016 года, ее первая редакция была представлена в 2018-2019 году.Согласной ей, каждый населенный пункт Крыма должен быть проанализирован по потребностям воды, которые есть у него на сегодняшний день. Также, сказал Копачевский, должны быть проанализированы планы муниципалитета на его развитие, отдельным пунктом выведены обеспечивающие ресурсные возможности с точки зрения водоснабжения."И дальше определяются те водные ресурсы, которые имеются в Крыму, и предусматривается, как распределить имеющиеся водные ресурсы по потребителям, то есть муниципалитетам, промышленным получателям воды, потребителям для жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства. В этом суть единой схемы", - объяснил эксперт.По словам Копачевского, большинство осадков в Крыму выпадают в горно-лесной местности. Далее по рекам Крыма эта вода распределяется в каскад водохранилищ естественного стока. Также есть регионы, куда в наливные водохранилища вода подается из подземных месторождений."У нас очень малая норма осадков на территории севера Крыма. То есть севернее Симферополя осадков выпадает достаточно мало. По климатическим картам можно характеризовать эти регионы как засушливые. Да, у нас бывают водообильные годы, когда вода есть везде, но в большую часть периодов Северный Крым испытывает максимальный вододефицит. И это не только в части воды в источниках, но и воздух очень сухой. И, по данным гидрометеорологических станций, и почва северного Крыма в этом году имеет рекордно низкий уровень влажности", – отметил Копачевский.При этом спикер радиостанции подчеркнул, что воду надо не только перебрасывать, но и сохранять во время многолетнего регулирования, так как в засушливые годы от ее недостатка страдают все районы полуострова."Мы должны говорить о том, что сейчас только первый год засушливого периода, их ожидается еще два", – сказал он.Копачевский напомнил, что в водообильные 2022-2024 годы были многочисленные сбросы воды с водохранилищ.Он убежден, что в системе комплексного использования и охраны водных объектов необходимо учитывать так называемый верхний уровень, то есть и водохранилища, и водотоки, и перераспределение воды по водохранилищам, а также и создание этих водохранилищ, если они потребуются, а затем увязку их между собой."То есть единая схема водоснабжения и водоотведения учитывает уже доступные и сформированные водные источники, из которых мы воду можем брать и распределить. А в условиях, когда в существующей системе воды не хватает в каких-то местах, эта схема не все вопросы сможет решить. Поэтому вторая схема уровня водных ресурсов должна тоже разрабатываться", - сказал эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму усыхают гиперсоленые озераБахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водойУчтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250821/vlasti-zayavili-o-tyazheloy-situatsii-s-vodoy-v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-1148880439.html

https://crimea.ria.ru/20250813/kogda-zavershat-rekonstruktsiyu-strategicheskogo-vodovoda-v-sevastopole-1148697342.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода, вода в крыму, анатолий копачевский, мнения, крым, водоснабжение, водохранилища крыма