В Крыму усыхают гиперсоленые озера

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. На западе Крыма фиксируется усыхание гиперсоленых озер. Об этом сообщили в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН.В ходе плановой экспедиции специалисты института посетили четыре водных объекта на западе полуострова: Джарылгач, Ярылгач и Бакальское из Тарханкутской группы озер, а также озеро Ойбурское, расположенное в районе сел Поповка и Штормовое.По мнению ученого, нужно рационально использовать имеющиеся в регионе запасы воды, "пересматривая и перестраивая структуру сельского хозяйства", а также "снова вернуться к планам по опреснению морской воды с использованием образующихся при этом рассолов для развития аквакультуры гиперсолевых вод". Необходимые для этого наработки имеются в институте, добавил Шадрин.Специалисты отобрали биологические пробы для дальнейшего анализа, в том числе пробы живой кладофоры (зеленой нитчатой водоросли), которые будут использованы в экспериментах по ее культивированию.По информации гендиректора предприятия "Вода Крыма" Максима Новика, сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, в регионе питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водойКрым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыУчтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму

