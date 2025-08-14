Рейтинг@Mail.ru
В Крыму усыхают гиперсоленые озера - РИА Новости Крым, 14.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250814/v-krymu-usykhayut-gipersolenye-ozera-1148714740.html
В Крыму усыхают гиперсоленые озера
В Крыму усыхают гиперсоленые озера - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В Крыму усыхают гиперсоленые озера
На западе Крыма фиксируется усыхание гиперсоленых озер. Об этом сообщили в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН. РИА Новости Крым, 14.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. На западе Крыма фиксируется усыхание гиперсоленых озер. Об этом сообщили в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН.В ходе плановой экспедиции специалисты института посетили четыре водных объекта на западе полуострова: Джарылгач, Ярылгач и Бакальское из Тарханкутской группы озер, а также озеро Ойбурское, расположенное в районе сел Поповка и Штормовое.По мнению ученого, нужно рационально использовать имеющиеся в регионе запасы воды, "пересматривая и перестраивая структуру сельского хозяйства", а также "снова вернуться к планам по опреснению морской воды с использованием образующихся при этом рассолов для развития аквакультуры гиперсолевых вод". Необходимые для этого наработки имеются в институте, добавил Шадрин.Специалисты отобрали биологические пробы для дальнейшего анализа, в том числе пробы живой кладофоры (зеленой нитчатой водоросли), которые будут использованы в экспериментах по ее культивированию.По информации гендиректора предприятия "Вода Крыма" Максима Новика, сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, в регионе питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
РИА Новости Крым
Новости
В Крыму усыхают гиперсоленые озера

В Крыму ученые во время экспедиции зафиксировали усыхание гиперсоленых озер

19:37 14.08.2025 (обновлено: 19:52 14.08.2025)
 
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)В Крыму ученые во время экспедиции зафиксировали усыхание гиперсоленых озер
В Крыму ученые во время экспедиции зафиксировали усыхание гиперсоленых озер
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. На западе Крыма фиксируется усыхание гиперсоленых озер. Об этом сообщили в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН.
В ходе плановой экспедиции специалисты института посетили четыре водных объекта на западе полуострова: Джарылгач, Ярылгач и Бакальское из Тарханкутской группы озер, а также озеро Ойбурское, расположенное в районе сел Поповка и Штормовое.

"Мы были расстроены увиденным. Такого усыхания озер и столь высокой солености в них исследователи давно не фиксировали. К примеру, максимальная соленость в озере Ярылгач на основе наших многолетних наблюдений в августе не превышала 70 граммов соли на литр, но в этот раз она составила 177! Соответственно, и биологическое состояние озер не такое, к которому мы привыкли", - приводит пресс-служба слова руководителя экспедиции, ведущего научного сотрудника лаборатории экстремальных экосистем Николая Шадрина.

© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)В Крыму ученые во время экспедиции зафиксировали усыхание гиперсоленых озер
В Крыму ученые во время экспедиции зафиксировали усыхание гиперсоленых озер
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)
В Крыму ученые во время экспедиции зафиксировали усыхание гиперсоленых озер
По мнению ученого, нужно рационально использовать имеющиеся в регионе запасы воды, "пересматривая и перестраивая структуру сельского хозяйства", а также "снова вернуться к планам по опреснению морской воды с использованием образующихся при этом рассолов для развития аквакультуры гиперсолевых вод". Необходимые для этого наработки имеются в институте, добавил Шадрин.
Специалисты отобрали биологические пробы для дальнейшего анализа, в том числе пробы живой кладофоры (зеленой нитчатой водоросли), которые будут использованы в экспериментах по ее культивированию.
По информации гендиректора предприятия "Вода Крыма" Максима Новика, сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, в регионе питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
