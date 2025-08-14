https://crimea.ria.ru/20250814/v-krymu-usykhayut-gipersolenye-ozera-1148714740.html
В Крыму усыхают гиперсоленые озера
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. На западе Крыма фиксируется усыхание гиперсоленых озер. Об этом сообщили в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН.В ходе плановой экспедиции специалисты института посетили четыре водных объекта на западе полуострова: Джарылгач, Ярылгач и Бакальское из Тарханкутской группы озер, а также озеро Ойбурское, расположенное в районе сел Поповка и Штормовое.По мнению ученого, нужно рационально использовать имеющиеся в регионе запасы воды, "пересматривая и перестраивая структуру сельского хозяйства", а также "снова вернуться к планам по опреснению морской воды с использованием образующихся при этом рассолов для развития аквакультуры гиперсолевых вод". Необходимые для этого наработки имеются в институте, добавил Шадрин.Специалисты отобрали биологические пробы для дальнейшего анализа, в том числе пробы живой кладофоры (зеленой нитчатой водоросли), которые будут использованы в экспериментах по ее культивированию.По информации гендиректора предприятия "Вода Крыма" Максима Новика, сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, в регионе питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
19:37 14.08.2025 (обновлено: 19:52 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. На западе Крыма фиксируется усыхание гиперсоленых озер. Об этом сообщили в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН.
В ходе плановой экспедиции специалисты института посетили четыре водных объекта на западе полуострова: Джарылгач, Ярылгач и Бакальское из Тарханкутской группы озер, а также озеро Ойбурское, расположенное в районе сел Поповка и Штормовое.
"Мы были расстроены увиденным. Такого усыхания озер и столь высокой солености в них исследователи давно не фиксировали. К примеру, максимальная соленость в озере Ярылгач на основе наших многолетних наблюдений в августе не превышала 70 граммов соли на литр, но в этот раз она составила 177! Соответственно, и биологическое состояние озер не такое, к которому мы привыкли", - приводит пресс-служба слова руководителя экспедиции, ведущего научного сотрудника лаборатории экстремальных экосистем Николая Шадрина.
По мнению ученого, нужно рационально использовать имеющиеся в регионе запасы воды, "пересматривая и перестраивая структуру сельского хозяйства", а также "снова вернуться к планам по опреснению морской воды с использованием образующихся при этом рассолов для развития аквакультуры гиперсолевых вод". Необходимые для этого наработки имеются в институте, добавил Шадрин.
Специалисты отобрали биологические пробы для дальнейшего анализа, в том числе пробы живой кладофоры (зеленой нитчатой водоросли), которые будут использованы в экспериментах по ее культивированию.
По информации гендиректора предприятия "Вода Крыма" Максима Новика, сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды
. Даже несмотря на засушливый период, в регионе питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
