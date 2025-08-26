https://crimea.ria.ru/20250826/pri-razvitii-gorodov-kryma-nado-uchityvat-obemy-vodnykh-resursov--mnenie-1148906181.html

При развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнение

26.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Человек влияет на формирование водных ресурсов в том или ином регионе урбанизирующей деятельностью, поэтому людям необходимо не только наблюдать за изменениями климата и микроклимата, но и отказываться от тех или иных планов ради рационального использования водных ресурсов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По его мнению, в этих случаях человек может своей деятельностью привести к тому, что объемы водных ресурсов, сформированные 50-70 лет назад, будут меньше ожидаемых."Пора уже учитывать последствия нашей деятельности и оценивать, как эта деятельность приведет к каким-то изменениям, и какие последствия повлекут за собой эти изменения, и как это повлияет в целом на обстановку в Крыму", – убежден Анатолий Копачевский.По словам спикера, ранее в науке о рациональном использовании водных ресурсов использовались такие термины как "экологическая емкость территории", "демографическая емкость территории", "обеспеченная водными ресурсами емкость территории".Ранее эксперт призвал не только перераспределить воду из водохранилищ и подземных источников полуострова согласно единой схеме водоснабжения, которая сейчас разрабатывается на полуострове, но и сохранять водные ресурсы.

