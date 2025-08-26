https://crimea.ria.ru/20250826/pri-razvitii-gorodov-kryma-nado-uchityvat-obemy-vodnykh-resursov--mnenie-1148906181.html
При развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнение
Человек влияет на формирование водных ресурсов в том или ином регионе урбанизирующей деятельностью, поэтому людям необходимо не только наблюдать за изменениями... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T07:12
радио "спутник в крыму"
анатолий копачевский
мнения
вода в крыму
водоснабжение
крым
водохранилища крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Человек влияет на формирование водных ресурсов в том или ином регионе урбанизирующей деятельностью, поэтому людям необходимо не только наблюдать за изменениями климата и микроклимата, но и отказываться от тех или иных планов ради рационального использования водных ресурсов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По его мнению, в этих случаях человек может своей деятельностью привести к тому, что объемы водных ресурсов, сформированные 50-70 лет назад, будут меньше ожидаемых."Пора уже учитывать последствия нашей деятельности и оценивать, как эта деятельность приведет к каким-то изменениям, и какие последствия повлекут за собой эти изменения, и как это повлияет в целом на обстановку в Крыму", – убежден Анатолий Копачевский.По словам спикера, ранее в науке о рациональном использовании водных ресурсов использовались такие термины как "экологическая емкость территории", "демографическая емкость территории", "обеспеченная водными ресурсами емкость территории".Ранее эксперт призвал не только перераспределить воду из водохранилищ и подземных источников полуострова согласно единой схеме водоснабжения, которая сейчас разрабатывается на полуострове, но и сохранять водные ресурсы.
крым
анатолий копачевский, мнения, вода в крыму, водоснабжение, крым, водохранилища крыма
При развитии городов Крыма необходимо учитывать объемы водных ресурсов – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым.
Человек влияет на формирование водных ресурсов в том или ином регионе урбанизирующей деятельностью, поэтому людям необходимо не только наблюдать за изменениями климата и микроклимата, но и отказываться от тех или иных планов ради рационального использования водных ресурсов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"Уже во всем мире эти научные исследования и наблюдения ведутся, и происходит управление, способствующее формированию водных ресурсов. У нас на сегодняшний день научные исследования (по учету водных ресурсов при планировании развития городов – ред.) не определены как обязательные и поэтому системно не проводятся. У нас не хватает воды, но при этом параллельно мы ведем серьезную урбанизирующую деятельность", – сказал эксперт.
По его мнению, в этих случаях человек может своей деятельностью привести к тому, что объемы водных ресурсов, сформированные 50-70 лет назад, будут меньше ожидаемых.
"Пора уже учитывать последствия нашей деятельности и оценивать, как эта деятельность приведет к каким-то изменениям, и какие последствия повлекут за собой эти изменения, и как это повлияет в целом на обстановку в Крыму", – убежден Анатолий Копачевский.
По словам спикера, ранее в науке о рациональном использовании водных ресурсов использовались такие термины как "экологическая емкость территории", "демографическая емкость территории", "обеспеченная водными ресурсами емкость территории".
"Если на сегодняшний день мы не можем регулировать водообеспеченность территории, то, возможно, не следует вести какую-то деятельность в связи с тем, что мы имеем ограничения", – подытожил Копачевский.
Ранее эксперт призвал
не только перераспределить воду из водохранилищ и подземных источников полуострова согласно единой схеме водоснабжения, которая сейчас разрабатывается на полуострове, но и сохранять водные ресурсы.
