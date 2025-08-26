Рейтинг@Mail.ru
При развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнение - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250826/pri-razvitii-gorodov-kryma-nado-uchityvat-obemy-vodnykh-resursov--mnenie-1148906181.html
При развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнение
При развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнение - РИА Новости Крым, 26.08.2025
При развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнение
Человек влияет на формирование водных ресурсов в том или ином регионе урбанизирующей деятельностью, поэтому людям необходимо не только наблюдать за изменениями... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T07:12
2025-08-26T07:12
радио "спутник в крыму"
анатолий копачевский
мнения
вода в крыму
водоснабжение
крым
водохранилища крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110540/40/1105404001_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_ca91d89b006ad94a5c2160239ec8f4cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Человек влияет на формирование водных ресурсов в том или ином регионе урбанизирующей деятельностью, поэтому людям необходимо не только наблюдать за изменениями климата и микроклимата, но и отказываться от тех или иных планов ради рационального использования водных ресурсов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По его мнению, в этих случаях человек может своей деятельностью привести к тому, что объемы водных ресурсов, сформированные 50-70 лет назад, будут меньше ожидаемых."Пора уже учитывать последствия нашей деятельности и оценивать, как эта деятельность приведет к каким-то изменениям, и какие последствия повлекут за собой эти изменения, и как это повлияет в целом на обстановку в Крыму", – убежден Анатолий Копачевский.По словам спикера, ранее в науке о рациональном использовании водных ресурсов использовались такие термины как "экологическая емкость территории", "демографическая емкость территории", "обеспеченная водными ресурсами емкость территории".Ранее эксперт призвал не только перераспределить воду из водохранилищ и подземных источников полуострова согласно единой схеме водоснабжения, которая сейчас разрабатывается на полуострове, но и сохранять водные ресурсы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в КрымуВласти заявили о тяжелой ситуации с водой в Бахчисарайском районе КрымаВ Крыму усыхают гиперсоленые озера
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110540/40/1105404001_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_fe662e7ae3b8284febb9b9f5e3ab4b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий копачевский, мнения, вода в крыму, водоснабжение, крым, водохранилища крыма
При развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнение

При развитии городов Крыма необходимо учитывать объемы водных ресурсов – эксперт

07:12 26.08.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКрым с высоты птичьего полета. Симферопольское водохранилище
Крым с высоты птичьего полета. Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Человек влияет на формирование водных ресурсов в том или ином регионе урбанизирующей деятельностью, поэтому людям необходимо не только наблюдать за изменениями климата и микроклимата, но и отказываться от тех или иных планов ради рационального использования водных ресурсов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

"Уже во всем мире эти научные исследования и наблюдения ведутся, и происходит управление, способствующее формированию водных ресурсов. У нас на сегодняшний день научные исследования (по учету водных ресурсов при планировании развития городов – ред.) не определены как обязательные и поэтому системно не проводятся. У нас не хватает воды, но при этом параллельно мы ведем серьезную урбанизирующую деятельность", – сказал эксперт.

По его мнению, в этих случаях человек может своей деятельностью привести к тому, что объемы водных ресурсов, сформированные 50-70 лет назад, будут меньше ожидаемых.
"Пора уже учитывать последствия нашей деятельности и оценивать, как эта деятельность приведет к каким-то изменениям, и какие последствия повлекут за собой эти изменения, и как это повлияет в целом на обстановку в Крыму", – убежден Анатолий Копачевский.
По словам спикера, ранее в науке о рациональном использовании водных ресурсов использовались такие термины как "экологическая емкость территории", "демографическая емкость территории", "обеспеченная водными ресурсами емкость территории".

"Если на сегодняшний день мы не можем регулировать водообеспеченность территории, то, возможно, не следует вести какую-то деятельность в связи с тем, что мы имеем ограничения", – подытожил Копачевский.

Ранее эксперт призвал не только перераспределить воду из водохранилищ и подземных источников полуострова согласно единой схеме водоснабжения, которая сейчас разрабатывается на полуострове, но и сохранять водные ресурсы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму
Власти заявили о тяжелой ситуации с водой в Бахчисарайском районе Крыма
В Крыму усыхают гиперсоленые озера
 
Радио "Спутник в Крыму"Анатолий КопачевскийМненияВода в КрымуВодоснабжениеКрымВодохранилища Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:20Крымский мост: очередь выросла на 300 авто за час
07:12При развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнение
06:43Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”
06:18Крымский мост - ситуация утром во вторник
06:11Над Черным морем сбили вражеские беспилотники
06:01Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: когда открытие
00:01Сухо и тепло: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
22:31Предотвращенный теракт в Крыму и разговор Москвы с Ираном: главное
21:52Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"
21:45Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 15,85%
21:33Крымчанин вырастил на приусадебном участке больше 90 кустов конопли
21:25Пожар в феодосийском отеле потушен - видео
21:20Блогер Арсен Макарян арестован
20:55Плавающий фонтан установят в Симферополе в зоне отдыха у Нижнего пруда
20:05Легенды мира взглядом иллюстратора из Крыма: художник Даша Субботина
19:54Игровую зону "Корабль" в Детском парке Симферополя обновили
19:38Не тратим на Украину и сокращаем ядерку: Трамп выступил с рядом заявлений
19:13В Феодосии горит отель - что известно
18:56Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туриста
Лента новостейМолния