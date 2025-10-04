https://crimea.ria.ru/20251004/krymskiy-most-seychas-ochered-bystro-rastet-1149959456.html
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
На Крымском мосту днем в субботу продолжает собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T13:06
2025-10-04T13:06
2025-10-04T13:07
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керчь
керченский пролив
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745859_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_aab2aaccadb9aeef765715e2917b35a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в субботу продолжает собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Краснодарского края заторов на данный момент нет.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябреНа 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала годаВ Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой
крымский мост
керчь
керченский пролив
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745859_317:0:1280:722_1920x0_80_0_0_23dc108d1318ba4027c65180ef2d3fdd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, керченский пролив, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
Крымский мост сейчас - на выезде с полуострова стоят 280 машин
13:06 04.10.2025 (обновлено: 13:07 04.10.2025)