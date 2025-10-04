https://crimea.ria.ru/20251004/krymskiy-most-seychas-ochered-bystro-rastet-1149959456.html

Крымский мост сейчас: очередь быстро растет

На Крымском мосту днем в субботу продолжает собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в субботу продолжает собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Краснодарского края заторов на данный момент нет.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябреНа 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала годаВ Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой

