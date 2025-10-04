Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
На Крымском мосту днем в субботу продолжает собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T13:06
2025-10-04T13:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в субботу продолжает собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Краснодарского края заторов на данный момент нет.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет

Крымский мост сейчас - на выезде с полуострова стоят 280 машин

13:06 04.10.2025 (обновлено: 13:07 04.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в субботу продолжает собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 280 транспортных средств", - приводятся данные на 13 часов.

Со стороны Краснодарского края заторов на данный момент нет.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Лента новостейМолния