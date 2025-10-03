Рейтинг@Mail.ru
Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябре - РИА Новости Крым, 03.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251003/turisty-vybirayut-krym-dlya-dlinnykh-poezdok-v-oktyabre-1149883256.html
Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябре
Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябре - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябре
Крымские курорты Николаевка, Феодосия, Евпатория и Ялта вошли в рейтинг популярных направлений для длительных поездок в октябре. Таковы данные исследования... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T06:41
2025-10-03T06:41
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149763857_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_373a8cbeefbd034cfe6a0baee61be475.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Крымские курорты Николаевка, Феодосия, Евпатория и Ялта вошли в рейтинг популярных направлений для длительных поездок в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Ночевка в Голубицкой обойдется в среднем в 3141 рубль, в Николаевке – 1986 рублей, в Архипо-Осиповке – 2960 рублей.Далее в рейтинге следуют Феодосия со средним чеком за размещение в 2290 рублей, Ольгинка, Краснодарского края – 3759 рублей. Евпатория – 2722, Железноводск, Ставропольского края ― 3117 рублей, кубанский курорт Кабардинка, где за ночь в отеле попросят в среднем 2729 рублей. Замыкает рейтинг Ялта со средним чеком на размещение в отеле в 4565 рублей.В сентябре в Крыму отдохнули 745 тысяч человек, что на 16% больше, чем в прошлом году, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Всего, по его данным, с начала года в регионе отдохнули более 6 млн туристов.
Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябре

Четыре крымских курорта вошли в топ-направлений для длительного отдыха в октябре

06:41 03.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Крымские курорты Николаевка, Феодосия, Евпатория и Ялта вошли в рейтинг популярных направлений для длительных поездок в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"Лидируют кубанские и крымские курорты. На первом месте курорт Голубицкая в Краснодарском крае, где средняя продолжительность отдыха - 13 ночей. На втором – Николаевка в Крыму, где в среднем останавливаются на 11 ночей. И на третьем месте – кубанский курорт Архипо-Осиповка, где в среднем отдыхают 10 ночей", – выяснили аналитики.

Ночевка в Голубицкой обойдется в среднем в 3141 рубль, в Николаевке – 1986 рублей, в Архипо-Осиповке – 2960 рублей.
Далее в рейтинге следуют Феодосия со средним чеком за размещение в 2290 рублей, Ольгинка, Краснодарского края – 3759 рублей. Евпатория – 2722, Железноводск, Ставропольского края ― 3117 рублей, кубанский курорт Кабардинка, где за ночь в отеле попросят в среднем 2729 рублей. Замыкает рейтинг Ялта со средним чеком на размещение в отеле в 4565 рублей.
В сентябре в Крыму отдохнули 745 тысяч человек, что на 16% больше, чем в прошлом году, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Всего, по его данным, с начала года в регионе отдохнули более 6 млн туристов.
