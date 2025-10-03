https://crimea.ria.ru/20251003/turisty-vybirayut-krym-dlya-dlinnykh-poezdok-v-oktyabre-1149883256.html

Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябре

Крымские курорты Николаевка, Феодосия, Евпатория и Ялта вошли в рейтинг популярных направлений для длительных поездок в октябре. Таковы данные исследования... РИА Новости Крым, 03.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Крымские курорты Николаевка, Феодосия, Евпатория и Ялта вошли в рейтинг популярных направлений для длительных поездок в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Ночевка в Голубицкой обойдется в среднем в 3141 рубль, в Николаевке – 1986 рублей, в Архипо-Осиповке – 2960 рублей.Далее в рейтинге следуют Феодосия со средним чеком за размещение в 2290 рублей, Ольгинка, Краснодарского края – 3759 рублей. Евпатория – 2722, Железноводск, Ставропольского края ― 3117 рублей, кубанский курорт Кабардинка, где за ночь в отеле попросят в среднем 2729 рублей. Замыкает рейтинг Ялта со средним чеком на размещение в отеле в 4565 рублей.В сентябре в Крыму отдохнули 745 тысяч человек, что на 16% больше, чем в прошлом году, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Всего, по его данным, с начала года в регионе отдохнули более 6 млн туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов РоссииСимферополь возглавил топ-городов для однодневных остановокКрым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников

