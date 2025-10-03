Здание колледжа обрушилось во Владивостоке

https://crimea.ria.ru/20251003/zdanie-kolledzha-obrushilos-vo-vladivostoke-1149933242.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Здание Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке обрушилось утром 3 октября, на месте работают спецслужбы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в краевом управлении СКР и прокуратуре региона.По данным прокуратуры, обрушение произошло в утреннее время в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году.Доступ на территорию колледжа ограничили, на месте работают правоохранительные органы и специальные службы, для координации их действий туда выехал зампрокурора Первомайского района Владивостока Артур Мартиросян, добавили в прокуратуре.В СКР Приморья уточнили, что обрушение части здания произошло при проведении строительно-монтажных работ."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Установлено, что во время обрушения никто не пострадал", – сообщили в СК.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".Ранее сообщалось об обрушении части школы в городе Татарск Новосибирской области, по факту произошедшего СК РФ после возбудили уголовное дело по статье "халатность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое рабочих погибли во время ремонта школы в Москве Под Уфой рухнул строительный кран – тяжело ранены пять рабочих Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске

