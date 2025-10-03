Здание колледжа обрушилось во Владивостоке

https://crimea.ria.ru/20251003/zdanie-kolledzha-obrushilos-vo-vladivostoke-1149933242.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Здание Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке обрушилось утром 3 октября, на месте работают спецслужбы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в краевом управлении СКР и прокуратуре региона.
По данным прокуратуры, обрушение произошло в утреннее время в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году.
"Произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания", – уточнили в ведомстве.
Доступ на территорию колледжа ограничили, на месте работают правоохранительные органы и специальные службы, для координации их действий туда выехал зампрокурора Первомайского района Владивостока Артур Мартиросян, добавили в прокуратуре.
В СКР Приморья уточнили, что обрушение части здания произошло при проведении строительно-монтажных работ.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Установлено, что во время обрушения никто не пострадал", – сообщили в СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
Ранее сообщалось об обрушении
части школы в городе Татарск Новосибирской области, по факту произошедшего СК РФ после возбудили уголовное дело по статье "халатность".
