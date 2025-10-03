Рейтинг@Mail.ru
Здание колледжа обрушилось во Владивостоке - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251003/zdanie-kolledzha-obrushilos-vo-vladivostoke-1149933242.html
Здание колледжа обрушилось во Владивостоке
Здание колледжа обрушилось во Владивостоке - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Здание колледжа обрушилось во Владивостоке
Здание Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке обрушилось утром 3 октября, на месте работают спецслужбы, возбуждено уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T10:19
2025-10-03T10:19
приморский край
приморье
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149933128_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_cb3a912872c51471cb74a65210f976d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Здание Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке обрушилось утром 3 октября, на месте работают спецслужбы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в краевом управлении СКР и прокуратуре региона.По данным прокуратуры, обрушение произошло в утреннее время в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году.Доступ на территорию колледжа ограничили, на месте работают правоохранительные органы и специальные службы, для координации их действий туда выехал зампрокурора Первомайского района Владивостока Артур Мартиросян, добавили в прокуратуре.В СКР Приморья уточнили, что обрушение части здания произошло при проведении строительно-монтажных работ."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Установлено, что во время обрушения никто не пострадал", – сообщили в СК.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".Ранее сообщалось об обрушении части школы в городе Татарск Новосибирской области, по факту произошедшего СК РФ после возбудили уголовное дело по статье "халатность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое рабочих погибли во время ремонта школы в Москве Под Уфой рухнул строительный кран – тяжело ранены пять рабочих Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске
приморский край
приморье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149933128_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f87773b23c04ad33b7bee5e56baf1c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, приморье, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Здание колледжа обрушилось во Владивостоке

Здание промышленного колледжа обрушилось утром в пятницу во Владивостоке

10:19 03.10.2025
 
© Следком ПриморьяЗдание колледжа обрушилось во Владивостоке
Здание колледжа обрушилось во Владивостоке
© Следком Приморья
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Здание Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке обрушилось утром 3 октября, на месте работают спецслужбы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в краевом управлении СКР и прокуратуре региона.
По данным прокуратуры, обрушение произошло в утреннее время в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году.
"Произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания", – уточнили в ведомстве.
Доступ на территорию колледжа ограничили, на месте работают правоохранительные органы и специальные службы, для координации их действий туда выехал зампрокурора Первомайского района Владивостока Артур Мартиросян, добавили в прокуратуре.
В СКР Приморья уточнили, что обрушение части здания произошло при проведении строительно-монтажных работ.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Установлено, что во время обрушения никто не пострадал", – сообщили в СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
Ранее сообщалось об обрушении части школы в городе Татарск Новосибирской области, по факту произошедшего СК РФ после возбудили уголовное дело по статье "халатность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое рабочих погибли во время ремонта школы в Москве
Под Уфой рухнул строительный кран – тяжело ранены пять рабочих
Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске
 
Приморский крайПриморьеНовостиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукции
11:32В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговор
11:25Экспорт крымской продукции в Белоруссию вырос на 20% - Аксенов
11:17ВСУ за 11 лет убили более 7 тысяч мирных россиян
10:40Крупный взрыв произошел на Солнце – к земле идут потоки плазмы
10:32На Крымском мосту растет очередь – ситуация сейчас
10:19Здание колледжа обрушилось во Владивостоке
09:58Путин и Додик обсудили непростую ситуацию в Сербии
09:49В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
09:47Удары по Украине: в Полтавской области повреждены энергообъекты
09:32В Раде оценили выступление Путина на "Валдае"
09:19Крымский мост - ситуация утром в пятницу
08:42В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом
08:33Праздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год
07:58О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове
07:45В Севастополе обезвредили бомбу у мыса Херсонес
07:1320 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
07:12Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней
06:41Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябре
06:09В России начинают подбирать "правильные" машины для такси
Лента новостейМолния