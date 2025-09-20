https://crimea.ria.ru/20250920/dvoe-rabochikh-pogibli-pri-obvale-grunta-na-stroyke-v-novorossiyske-1149584414.html

Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске

Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске - РИА Новости Крым, 20.09.2025

Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске

20.09.2025

2025-09-20T14:19

2025-09-20T14:19

2025-09-20T14:32

происшествия

новороссийск

кубань

краснодарский край

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Двое рабочих погибли при строительстве ливневой канализации из-за обвала траншеи в Новороссийске. Об этом сообщает местная городская администрация.Прибывшим на место происшествия спасателям и медикам не удалось спасти рабочих, оказавшихся под завалами. Оба скончались на месте от полученных травм.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, трагический инцидент произошел в субботу в Новороссийске на территории микрорайона Цемдолина по ул. Красина.Прокуратурой города также инициирована проверка по факту трагического происшествия, добавили в надзорном ведомстве.Ранее в субботу в пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что тела двоих рабочих были обнаружены под бетонными перекрытиями, обрушившимися в здании столичной школы, которая находится на ремонте.Также в Севастополе на территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочийЗамдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в СимферополеНа стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочий

новороссийск

кубань

краснодарский край

Новости

