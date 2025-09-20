Рейтинг@Mail.ru
Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске
Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске
Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске
Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске
Двое рабочих погибли при строительстве ливневой канализации из-за обвала траншеи в Новороссийске. Об этом сообщает местная городская администрация. РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T14:19
2025-09-20T14:32
происшествия
новороссийск
кубань
краснодарский край
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Двое рабочих погибли при строительстве ливневой канализации из-за обвала траншеи в Новороссийске. Об этом сообщает местная городская администрация.Прибывшим на место происшествия спасателям и медикам не удалось спасти рабочих, оказавшихся под завалами. Оба скончались на месте от полученных травм.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, трагический инцидент произошел в субботу в Новороссийске на территории микрорайона Цемдолина по ул. Красина.Прокуратурой города также инициирована проверка по факту трагического происшествия, добавили в надзорном ведомстве.Ранее в субботу в пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что тела двоих рабочих были обнаружены под бетонными перекрытиями, обрушившимися в здании столичной школы, которая находится на ремонте.Также в Севастополе на территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочийЗамдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в СимферополеНа стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочий
новороссийск
кубань
краснодарский край
Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске

Двое рабочих погибли при строительстве ливневой канализации в Новороссийске

14:19 20.09.2025 (обновлено: 14:32 20.09.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемляные работы. архивное фото
Земляные работы. архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Двое рабочих погибли при строительстве ливневой канализации из-за обвала траншеи в Новороссийске. Об этом сообщает местная городская администрация.
"При строительстве ливневой канализации по улице Красина произошел обвал грунта боковой стены траншеи, засыпав двух рабочих", - говорится в сообщении.
Прибывшим на место происшествия спасателям и медикам не удалось спасти рабочих, оказавшихся под завалами. Оба скончались на месте от полученных травм.
"Ранее на строительных объектах подрядной организации нарушений зафиксировано не было. По факту случившегося Следственным комитетом проводится проверка", - отметили в администрации.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, трагический инцидент произошел в субботу в Новороссийске на территории микрорайона Цемдолина по ул. Красина.
Прокуратурой города также инициирована проверка по факту трагического происшествия, добавили в надзорном ведомстве.
Ранее в субботу в пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что тела двоих рабочих были обнаружены под бетонными перекрытиями, обрушившимися в здании столичной школы, которая находится на ремонте.
Также в Севастополе на территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий
Замдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в Симферополе
На стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочий
Происшествия
 
