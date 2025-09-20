Двое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске
Двое рабочих погибли при строительстве ливневой канализации в Новороссийске
14:19 20.09.2025 (обновлено: 14:32 20.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Двое рабочих погибли при строительстве ливневой канализации из-за обвала траншеи в Новороссийске. Об этом сообщает местная городская администрация.
"При строительстве ливневой канализации по улице Красина произошел обвал грунта боковой стены траншеи, засыпав двух рабочих", - говорится в сообщении.
Прибывшим на место происшествия спасателям и медикам не удалось спасти рабочих, оказавшихся под завалами. Оба скончались на месте от полученных травм.
"Ранее на строительных объектах подрядной организации нарушений зафиксировано не было. По факту случившегося Следственным комитетом проводится проверка", - отметили в администрации.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, трагический инцидент произошел в субботу в Новороссийске на территории микрорайона Цемдолина по ул. Красина.
Прокуратурой города также инициирована проверка по факту трагического происшествия, добавили в надзорном ведомстве.
Ранее в субботу в пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что тела двоих рабочих были обнаружены под бетонными перекрытиями, обрушившимися в здании столичной школы, которая находится на ремонте.
Также в Севастополе на территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы.
