Двое рабочих погибли во время ремонта школы в Москве

Двое рабочих погибли во время ремонта школы в Москве

2025-09-20T13:46

2025-09-20T13:46

2025-09-20T15:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Тела двоих рабочих обнаружены под бетонными перекрытиями, обрушившимися в здании школы в Москве, где велся ремонт. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.Также в ведомстве уточнили, что все службы находятся на месте. Причины смертельного инцидента устанавливаются. В столичной прокуратуре сообщили, что при обрушении пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации.Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения в Москве, в результате которого погибли рабочие, сообщает столичный главк СК России.Ранее в Севастополе на территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочийЗамдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в СимферополеНа стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочий

