Двое рабочих погибли во время ремонта школы в Москве
13:46 20.09.2025 (обновлено: 15:40 20.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Тела двоих рабочих обнаружены под бетонными перекрытиями, обрушившимися в здании школы в Москве, где велся ремонт. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.
"На Знаменской улице произошло обрушение бетонных плит перекрытий в нежилом помещении здания, находящегося на реконструкции. Пожарно-спасательные подразделения извлекли тела двоих рабочих", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве уточнили, что все службы находятся на месте. Причины смертельного инцидента устанавливаются. В столичной прокуратуре сообщили, что при обрушении пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации.
Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения в Москве, в результате которого погибли рабочие, сообщает столичный главк СК России.
"По данному факту Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Севастополе на территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - получили травмы.
