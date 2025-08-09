Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий - РИА Новости Крым, 09.08.2025
В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий
В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий - РИА Новости Крым, 09.08.2025
В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий
Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Один рабочий погиб, двоим удалось выбраться на поверхность при обрушении шахты "Шерловская - Наклонная" в Ростовской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.Как уточнили в ведомстве, проходчики проводили взрывные работы на глубине около 500 метров, в какой-то момент произошло обрушение породы.В апреле двое шахтеров оказались под завалами на глубине 125 метров после обрушения породы в шахте "Садкинская" в Ростовской области.
Новости
В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий

В Ростовской области один человек погиб при обрушении шахты из-за взрывных работ

© МЧС Ростовской областиВ Ростовской области обрушилась шахта "Шерловская - Наклонная"
В Ростовской области обрушилась шахта Шерловская - Наклонная
© МЧС Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Один рабочий погиб, двоим удалось выбраться на поверхность при обрушении шахты "Шерловская - Наклонная" в Ростовской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, проходчики проводили взрывные работы на глубине около 500 метров, в какой-то момент произошло обрушение породы.
"Под завалом оказался один из рабочих. Его тело поднято на поверхность. Двум проходчикам удалось выбраться самостоятельно", - говорится в сообщении.
В апреле двое шахтеров оказались под завалами на глубине 125 метров после обрушения породы в шахте "Садкинская" в Ростовской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами люди
Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске
Незаконную добычу угля пресекли на одной из шахт Донбасса
 
Ростовская областьМЧС Ростовской областиПроисшествияШахтаНовости
 
