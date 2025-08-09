https://crimea.ria.ru/20250809/v-rostovskoy-oblasti-pri-obrushenii-shakhty-pogib-rabochiy-1148612054.html
В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Один рабочий погиб, двоим удалось выбраться на поверхность при обрушении шахты "Шерловская - Наклонная" в Ростовской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.Как уточнили в ведомстве, проходчики проводили взрывные работы на глубине около 500 метров, в какой-то момент произошло обрушение породы.В апреле двое шахтеров оказались под завалами на глубине 125 метров после обрушения породы в шахте "Садкинская" в Ростовской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области обвалилась шахта – под завалами людиТело горняка обнаружили под завалами в шахте в СевероуральскеНезаконную добычу угля пресекли на одной из шахт Донбасса
РИА Новости Крым
