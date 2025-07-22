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На стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочий

На стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочий - РИА Новости Крым, 22.07.2025

На стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочий

Бывший начальник участка строительной организации ответит за смерть рабочего перед судом, информирует во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T16:56

2025-07-22T16:56

2025-07-22T16:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Бывший начальник участка строительной организации ответит за смерть рабочего перед судом, информирует во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным Следствия, в мае прошлого года ответственный за охрану труда сотрудник допустил подчиненного к рытью траншеи, не убедившись в прохождении им инструктажа и не обеспечив безопасность земляных работ.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, трагедия произошла при выполнении строительно-монтажных работ в индустриальном парке.К этом времени все экспертизы проведены, доказательная база собрана, расследование завершено. Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд с обвинительным заключением прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоВ Партените на стройке погиб рабочийВ Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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