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На стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочий
На стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочий - РИА Новости Крым, 22.07.2025
На стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочий
Бывший начальник участка строительной организации ответит за смерть рабочего перед судом, информирует во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T16:56
2025-07-22T16:56
2025-07-22T16:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Бывший начальник участка строительной организации ответит за смерть рабочего перед судом, информирует во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным Следствия, в мае прошлого года ответственный за охрану труда сотрудник допустил подчиненного к рытью траншеи, не убедившись в прохождении им инструктажа и не обеспечив безопасность земляных работ.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, трагедия произошла при выполнении строительно-монтажных работ в индустриальном парке.К этом времени все экспертизы проведены, доказательная база собрана, расследование завершено. Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд с обвинительным заключением прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоВ Партените на стройке погиб рабочийВ Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма
На стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочий
СК: дело о гибели рабочего в индустриальном парке Феодосии передано в суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Бывший начальник участка строительной организации ответит за смерть рабочего перед судом, информирует во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным Следствия, в мае прошлого года ответственный за охрану труда сотрудник допустил подчиненного к рытью траншеи, не убедившись в прохождении им инструктажа и не обеспечив безопасность земляных работ.
"В результате нарушения правил безопасности мужчину засыпало грунтом, после чего наступила его смерть", – сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, трагедия произошла при выполнении строительно-монтажных работ в индустриальном парке.
К этом времени все экспертизы проведены, доказательная база собрана, расследование завершено. Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд с обвинительным заключением прокуратуры.
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