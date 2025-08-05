https://crimea.ria.ru/20250805/zamdirektora-stroitelnoy-firmy-otvetit-za-smert-rabochego-v-simferopole-1148508614.html

Замдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в Симферополе

Замдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в Симферополе - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Замдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в Симферополе

Заместитель директора строительной фирмы обвиняется в гибели рабочего, который сорвался с высоты во время выполнения работ в одном из офисных центров в... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T16:19

2025-08-05T16:19

2025-08-05T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Заместитель директора строительной фирмы обвиняется в гибели рабочего, который сорвался с высоты во время выполнения работ в одном из офисных центров в Симферополе. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора строительной фирмы утверждено и направлено в Киевский районный суд Симферополя.Ранее в Феодосии бывший начальник участка строительной организации отправился под суд за смерть рабочего при выполнении строительно-монтажных работ в индустриальном парке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоВ Севастополе строитель сорвался в шахту лифта и погибВ Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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