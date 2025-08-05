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Замдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в Симферополе - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Замдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в Симферополе
Замдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в Симферополе - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Замдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в Симферополе
Заместитель директора строительной фирмы обвиняется в гибели рабочего, который сорвался с высоты во время выполнения работ в одном из офисных центров в... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Заместитель директора строительной фирмы обвиняется в гибели рабочего, который сорвался с высоты во время выполнения работ в одном из офисных центров в Симферополе. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора строительной фирмы утверждено и направлено в Киевский районный суд Симферополя.Ранее в Феодосии бывший начальник участка строительной организации отправился под суд за смерть рабочего при выполнении строительно-монтажных работ в индустриальном парке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоВ Севастополе строитель сорвался в шахту лифта и погибВ Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током
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РИА Новости Крым
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Замдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в Симферополе

В Симферополе замдиректора стройфирмы ответит за гибель рабочего после падения с высоты

16:19 05.08.2025 (обновлено: 16:23 05.08.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Заместитель директора строительной фирмы обвиняется в гибели рабочего, который сорвался с высоты во время выполнения работ в одном из офисных центров в Симферополе. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

"Один из наемных рабочих при производстве строительных работ по укреплению металлочерепицы на крыше строительного объекта одного из офисных центров, будучи не обеспеченным средствами индивидуальной защиты, упал с балкона мансардного этажа с высоты 30 метров. Мужчина от полученных травм скончался", - рассказали подробности в надзорном ведомстве.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора строительной фирмы утверждено и направлено в Киевский районный суд Симферополя.
Ранее в Феодосии бывший начальник участка строительной организации отправился под суд за смерть рабочего при выполнении строительно-монтажных работ в индустриальном парке.
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