Под Уфой рухнул строительный кран – тяжело ранены пять рабочих

Пять человек госпитализированы в больницы в тяжелом состоянии после падения башенного края на стройплощадке в селе Миловка в Башкирии. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T16:30

2025-09-30T16:30

2025-09-30T16:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пять человек госпитализированы в больницы в тяжелом состоянии после падения башенного края на стройплощадке в селе Миловка в Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.По информации главного управления МЧС по региону, пятеро рабочих пострадали в результате падения башенного крана на строящейся площадке в поселке Миловка Уфимского района - во время сбора крана конструкция рухнула. В кабине находились два человека. Также пострадали три человека, находившиеся на земле. Еще трое пострадавших находятся в больнице скорой медицинской помощи. Один из рабочих в крайне тяжелом состоянии, второй – в тяжелом, состояние третьего пациента оценивается как средней степени тяжести, добавил он.Уфимским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Башкортостан организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).В середине августа строительный кран рухнул в Севастополе. Инцидент произошел около 10 утра на проспекте Октябрьской Революции, 52. На территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое - травмированы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

