В Новосибирской области рухнуло здание школы

В Новосибирской области рухнуло здание школы - РИА Новости Крым, 21.09.2025

В Новосибирской области рухнуло здание школы

Часть школы обрушилась в городе Татарске Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Часть школы обрушилась в городе Татарске Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.И подчеркнули, что по предварительной информации пострадавших нет – в момент обрушения части здания людей не было. На месте работают спецслужбы. Информация уточняется.Следователи СК РФ после обрушения возбудили уголовное дело по статье "халатность". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.Накануне двое рабочих погибли во время ремонта школы в Москве. Ранее в Севастополе на территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

