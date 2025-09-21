Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области рухнуло здание школы
В Новосибирской области рухнуло здание школы
В Новосибирской области рухнуло здание школы - РИА Новости Крым, 21.09.2025
В Новосибирской области рухнуло здание школы
Часть школы обрушилась в городе Татарске Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T08:24
2025-09-21T08:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Часть школы обрушилась в городе Татарске Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.И подчеркнули, что по предварительной информации пострадавших нет – в момент обрушения части здания людей не было. На месте работают спецслужбы. Информация уточняется.Следователи СК РФ после обрушения возбудили уголовное дело по статье "халатность". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.Накануне двое рабочих погибли во время ремонта школы в Москве. Ранее в Севастополе на территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое получили травмы.
В Новосибирской области рухнуло здание школы

Здание школы обрушилось в Новосибирской области

08:24 21.09.2025 (обновлено: 08:52 21.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Часть школы обрушилась в городе Татарске Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
"Сегодня на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания Средней общеобразовательной школы №5 города Татарска Новосибирской области", – проинформировали в МЧС.
И подчеркнули, что по предварительной информации пострадавших нет – в момент обрушения части здания людей не было. На месте работают спецслужбы. Информация уточняется.
Следователи СК РФ после обрушения возбудили уголовное дело по статье "халатность". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
Накануне двое рабочих погибли во время ремонта школы в Москве. Ранее в Севастополе на территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое получили травмы.
