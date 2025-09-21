https://crimea.ria.ru/20250921/v-novosibirskoy-oblasti-rukhnulo-zdanie-shkoly-1149596792.html
В Новосибирской области рухнуло здание школы
В Новосибирской области рухнуло здание школы - РИА Новости Крым, 21.09.2025
В Новосибирской области рухнуло здание школы
Часть школы обрушилась в городе Татарске Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T08:24
2025-09-21T08:24
2025-09-21T08:52
новосибирская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149596859_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_51f525a369aa897c2ac8b81bcd5b7ed8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Часть школы обрушилась в городе Татарске Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.И подчеркнули, что по предварительной информации пострадавших нет – в момент обрушения части здания людей не было. На месте работают спецслужбы. Информация уточняется.Следователи СК РФ после обрушения возбудили уголовное дело по статье "халатность". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.Накануне двое рабочих погибли во время ремонта школы в Москве. Ранее в Севастополе на территории строительного объекта произошло обрушение крана. В результате происшествия один рабочий погиб, двое получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250920/dvoe-rabochikh-pogibli-pri-obvale-grunta-na-stroyke-v-novorossiyske-1149584414.html
новосибирская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149596859_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9789fa2b488f2d879648b3b3beb72854.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, школа
В Новосибирской области рухнуло здание школы
Здание школы обрушилось в Новосибирской области
08:24 21.09.2025 (обновлено: 08:52 21.09.2025)