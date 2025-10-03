Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе аферисты заработали четыре миллиона рублей за 48 часов
В Севастополе аферисты заработали четыре миллиона рублей за 48 часов
2025-10-03T19:49
2025-10-03T19:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе жертвами аферистов за двое суток стали 11 человек, общая сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.Как рассказали в ведомстве, одним из самых резонансных стал случай, когда 61-летний мужчина перевел свыше двух миллионов рублей мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ и "Госкомнадзора".Также 32-летний мужчина потерял почти полтора миллиона рублей, поверив, что ему пригонят автомобиль из Европы, а 46-летний житель города потерял без малого полмиллиона при попытке приобрести автомобиль по объявлению в мессенджере.Кроме того, севастопольцы совершали фиктивные покупки в интернете, становились жертвами телефонных аферистов и взломщиков аккаунтов.Ранее депутат Государственной Думы РФ, первый зампредседателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев сообщал, что в России в ближайшее время ужесточат ответственность банков и их сотрудников за нарушение прав граждан и обман, в том числе по преступным схемам мошенников.
новости, новости крыма, мошенничество, происшествия, умвд россии по севастополю, севастополь, новости севастополя
19:49 03.10.2025
 
Денежные купюры
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе жертвами аферистов за двое суток стали 11 человек, общая сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.
"За последние двое суток в Севастополе зарегистрирована очередная серия мошенничеств. Жертвами преступников стали 11 местных жителей, общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей. Среди пострадавших — люди разных поколений: от 19-летних студентов до пенсионеров", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, одним из самых резонансных стал случай, когда 61-летний мужчина перевел свыше двух миллионов рублей мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ и "Госкомнадзора".
Также 32-летний мужчина потерял почти полтора миллиона рублей, поверив, что ему пригонят автомобиль из Европы, а 46-летний житель города потерял без малого полмиллиона при попытке приобрести автомобиль по объявлению в мессенджере.
Кроме того, севастопольцы совершали фиктивные покупки в интернете, становились жертвами телефонных аферистов и взломщиков аккаунтов.
"Государственные служащие не требуют перевода денег по телефону. При неожиданных просьбах о деньгах всегда звоните знакомым лично, а также совершайте онлайн-покупки только на официальных площадках. И помните: взлом страницы в соцсети — дело нескольких минут", - напомнили в полиции Севастополя.
Ранее депутат Государственной Думы РФ, первый зампредседателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев сообщал, что в России в ближайшее время ужесточат ответственность банков и их сотрудников за нарушение прав граждан и обман, в том числе по преступным схемам мошенников.
