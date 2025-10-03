https://crimea.ria.ru/20251003/v-sevastopole-aferisty-zarabotali-chetyre-milliona-rubley-za-48-chasov--1149938607.html

В Севастополе аферисты заработали четыре миллиона рублей за 48 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе жертвами аферистов за двое суток стали 11 человек, общая сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.Как рассказали в ведомстве, одним из самых резонансных стал случай, когда 61-летний мужчина перевел свыше двух миллионов рублей мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ и "Госкомнадзора".Также 32-летний мужчина потерял почти полтора миллиона рублей, поверив, что ему пригонят автомобиль из Европы, а 46-летний житель города потерял без малого полмиллиона при попытке приобрести автомобиль по объявлению в мессенджере.Кроме того, севастопольцы совершали фиктивные покупки в интернете, становились жертвами телефонных аферистов и взломщиков аккаунтов.Ранее депутат Государственной Думы РФ, первый зампредседателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев сообщал, что в России в ближайшее время ужесточат ответственность банков и их сотрудников за нарушение прав граждан и обман, в том числе по преступным схемам мошенников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферисткуВ Севастополе мать и сын обманули пенсионерку с квартирой и скрылись

