В Севастополе мать и сын обманули пенсионерку с квартирой и скрылись

2025-09-23T13:33
2025-09-23T13:33
2025-09-23T13:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе мать и сын, которые обманом решили завладеть трехкомнатной квартирой одинокой престарелой женщины, заочно предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома и прокуратуры региона.По информации прокуратуры, обвиняемые 31-летний мужчина и его 61-летняя мать, втерлись в доверие к пенсионерке 1941 года рождения, которая одна проживала в своей трехкомнатной квартире в Севастополе. Злоумышленники стали помогать ей с покупкой продуктов, обвиняемая нередко навещала ее - приносила алкоголь, оставалась на ночлег.После того, как пенсионерка подписала бумаги, предложенные злоумышленниками, они стали в судебном порядке добиваться выселения потерпевшей, переоформив право собственности на себя.Преступная схема была раскрыта правоохранителями. В ходе следствия приняты меры для восстановления нарушенных прав пенсионерки и возвращении в ее собственность недвижимого имущества, добавили в СК."Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. <…> Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Поскольку обвиняемые находятся в международном розыске, уголовное дело будет рассмотрено заочно, принимаются меры к розыску сообщников, добавили в пресс-службе.Ранее в Севастополе мошенники убедили пенсионерку продать две квартиры. Вырученные 15 миллионов рублей женщина передала "сотруднику Центробанка".А житель Симферопольского района отправится в колонию на пять лет за махинации с недвижимостью. Злоумышленник по поддельному паспорту заключил договор купли-продажи квартиры в Симферополе и получил за это 3,8 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублейВ Феодосии пособник мошенников получил 7 лет колонииПенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и 22 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе мать и сын, которые обманом решили завладеть трехкомнатной квартирой одинокой престарелой женщины, заочно предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома и прокуратуры региона.
По информации прокуратуры, обвиняемые 31-летний мужчина и его 61-летняя мать, втерлись в доверие к пенсионерке 1941 года рождения, которая одна проживала в своей трехкомнатной квартире в Севастополе. Злоумышленники стали помогать ей с покупкой продуктов, обвиняемая нередко навещала ее - приносила алкоголь, оставалась на ночлег.
"В 2019 году, пользуясь доверием, преклонным возрастом и плохим состоянием здоровья женщины, злоумышленники убедили ее подписать ряд документов. Она думала, что оформляет завещание на имя своей внучки. В действительности, не зная того, пенсионерка подписала завещание и договор о продаже своей квартиры в пользу обвиняемой, а также фиктивную расписку о получении денег по этому договору", - говорится в сообщении.
После того, как пенсионерка подписала бумаги, предложенные злоумышленниками, они стали в судебном порядке добиваться выселения потерпевшей, переоформив право собственности на себя.
Преступная схема была раскрыта правоохранителями. В ходе следствия приняты меры для восстановления нарушенных прав пенсионерки и возвращении в ее собственность недвижимого имущества, добавили в СК.
"Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. <…> Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Поскольку обвиняемые находятся в международном розыске, уголовное дело будет рассмотрено заочно, принимаются меры к розыску сообщников, добавили в пресс-службе.
Ранее в Севастополе мошенники убедили пенсионерку
продать две квартиры. Вырученные 15 миллионов рублей женщина передала "сотруднику Центробанка".
А житель Симферопольского района отправится в колонию на пять лет за махинации с недвижимостью. Злоумышленник по поддельному паспорту заключил договор купли-продажи квартиры в Симферополе и получил за это 3,8 млн рублей.
