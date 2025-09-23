https://crimea.ria.ru/20250923/v-sevastopole-mat-i-syn-obmanuli-pensionerku-s-kvartiroy-i-skrylis-1149653323.html

В Севастополе мать и сын обманули пенсионерку с квартирой и скрылись

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе мать и сын, которые обманом решили завладеть трехкомнатной квартирой одинокой престарелой женщины, заочно предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службах Следкома и прокуратуры региона.По информации прокуратуры, обвиняемые 31-летний мужчина и его 61-летняя мать, втерлись в доверие к пенсионерке 1941 года рождения, которая одна проживала в своей трехкомнатной квартире в Севастополе. Злоумышленники стали помогать ей с покупкой продуктов, обвиняемая нередко навещала ее - приносила алкоголь, оставалась на ночлег.После того, как пенсионерка подписала бумаги, предложенные злоумышленниками, они стали в судебном порядке добиваться выселения потерпевшей, переоформив право собственности на себя.Преступная схема была раскрыта правоохранителями. В ходе следствия приняты меры для восстановления нарушенных прав пенсионерки и возвращении в ее собственность недвижимого имущества, добавили в СК."Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. <…> Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Поскольку обвиняемые находятся в международном розыске, уголовное дело будет рассмотрено заочно, принимаются меры к розыску сообщников, добавили в пресс-службе.Ранее в Севастополе мошенники убедили пенсионерку продать две квартиры. Вырученные 15 миллионов рублей женщина передала "сотруднику Центробанка".А житель Симферопольского района отправится в колонию на пять лет за махинации с недвижимостью. Злоумышленник по поддельному паспорту заключил договор купли-продажи квартиры в Симферополе и получил за это 3,8 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублейВ Феодосии пособник мошенников получил 7 лет колонииПенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и 22 млн рублей

