4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферистку - РИА Новости Крым, 01.10.2025
4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферистку
4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферистку - РИА Новости Крым, 01.10.2025
4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферистку
Жительница крымской столицы собрала 4,3 млн "членских вносов" в обмен на ложные обещания о выделении участков в садовом товариществе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.10.2025
земля
новости крыма
происшествия
симферополь
суд
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Жительница крымской столицы собрала 4,3 млн "членских вносов" в обмен на ложные обещания о выделении участков в садовом товариществе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным пресс-службы, в период с 2021 по 2023 год 45-летняя местная жительница убеждала потерпевших стать членами садоводческого некоммерческого товарищества и получить в пользование земельные участки.Незаконную деятельность женщины выявили сотрудниками органов внутренних дел. Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники обманывают покупателей земли в КрымуЖитель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщикахЖитель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
симферополь
земля, новости крыма, происшествия, симферополь, суд
4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферистку

В Симферополе будут судить земельную мошенницу

15:33 01.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Жительница крымской столицы собрала 4,3 млн "членских вносов" в обмен на ложные обещания о выделении участков в садовом товариществе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным пресс-службы, в период с 2021 по 2023 год 45-летняя местная жительница убеждала потерпевших стать членами садоводческого некоммерческого товарищества и получить в пользование земельные участки.
"Для этих целей 11 граждан передали обвиняемой в качестве членских взносов более 4,3 млн рублей, которые она, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, присвоила", – сказано в сообщении.
Незаконную деятельность женщины выявили сотрудниками органов внутренних дел. Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как мошенники обманывают покупателей земли в Крыму
Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках
Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
 
ЗемляНовости КрымаПроисшествияСимферопольСуд
 
