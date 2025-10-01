https://crimea.ria.ru/20251001/43-mln-chlenskikh-vnosov-v-krymu-budut-sudit-zemelnuyu-aferistku-1149887697.html
4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферистку
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Жительница крымской столицы собрала 4,3 млн "членских вносов" в обмен на ложные обещания о выделении участков в садовом товариществе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным пресс-службы, в период с 2021 по 2023 год 45-летняя местная жительница убеждала потерпевших стать членами садоводческого некоммерческого товарищества и получить в пользование земельные участки.Незаконную деятельность женщины выявили сотрудниками органов внутренних дел. Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники обманывают покупателей земли в КрымуЖитель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщикахЖитель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
симферополь
