4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферистку

2025-10-01T15:33

земля

новости крыма

происшествия

симферополь

суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Жительница крымской столицы собрала 4,3 млн "членских вносов" в обмен на ложные обещания о выделении участков в садовом товариществе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным пресс-службы, в период с 2021 по 2023 год 45-летняя местная жительница убеждала потерпевших стать членами садоводческого некоммерческого товарищества и получить в пользование земельные участки.Незаконную деятельность женщины выявили сотрудниками органов внутренних дел. Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники обманывают покупателей земли в КрымуЖитель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщикахЖитель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов

симферополь

2025

земля, новости крыма, происшествия, симферополь, суд