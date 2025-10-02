Рейтинг@Mail.ru
Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч
Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч
В Крыму будут судить 70-летнюю женщину-юриста из Джанкоя, которая обманом выманила у клиента 150 тысяч рублей. Об этом сообщают прокуратура Крыма и главное... РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 70-летнюю женщину-юриста из Джанкоя, которая обманом выманила у клиента 150 тысяч рублей. Об этом сообщают прокуратура Крыма и главное следственное управление Следкома России по РК и Севастополю.В мае 2023 года к фигурантке обратился клиент с просьбой представлять его интересы в суде по делу о разделе совместно нажитого имущества супругов. Юрист потребовала от мужчины 150 тысяч рублей якобы для внесения их на депозитный счет суда, отметили в СК.Как добавили в прокуратуре Крыма, деньги обвиняемая оставила себе, а клиенту предоставила поддельное решение о внесении сведений о наличии денежных средств на депозитном счете госучреждения.Юрист в совершенном преступлении призналась. Уголовное дело о мошенничестве с обвинительным заключением направлены в Джанкойский районный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мать и сын обманули пенсионерку с квартирой и скрылисьАфера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские землиВ Феодосии пособник мошенников получил 7 лет колонии
Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч

В Крыму юрист обманом выманила у клиента 150 тысяч рублей и подделала решение суда

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 70-летнюю женщину-юриста из Джанкоя, которая обманом выманила у клиента 150 тысяч рублей. Об этом сообщают прокуратура Крыма и главное следственное управление Следкома России по РК и Севастополю.
В мае 2023 года к фигурантке обратился клиент с просьбой представлять его интересы в суде по делу о разделе совместно нажитого имущества супругов. Юрист потребовала от мужчины 150 тысяч рублей якобы для внесения их на депозитный счет суда, отметили в СК.
Как добавили в прокуратуре Крыма, деньги обвиняемая оставила себе, а клиенту предоставила поддельное решение о внесении сведений о наличии денежных средств на депозитном счете госучреждения.
Юрист в совершенном преступлении призналась. Уголовное дело о мошенничестве с обвинительным заключением направлены в Джанкойский районный суд.
