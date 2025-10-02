https://crimea.ria.ru/20251002/poddelala-reshenie-suda-v-krymu-yurist-obmanula-klienta-na-150-tysyach-1149922044.html
Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч
Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч
В Крыму будут судить 70-летнюю женщину-юриста из Джанкоя, которая обманом выманила у клиента 150 тысяч рублей. Об этом сообщают прокуратура Крыма и главное... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T17:51
2025-10-02T17:51
2025-10-02T17:51
крым
джанкой
мошенничество
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости крыма
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302872_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69dc2193e46d2229239b8bdcecc3a398.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 70-летнюю женщину-юриста из Джанкоя, которая обманом выманила у клиента 150 тысяч рублей. Об этом сообщают прокуратура Крыма и главное следственное управление Следкома России по РК и Севастополю.В мае 2023 года к фигурантке обратился клиент с просьбой представлять его интересы в суде по делу о разделе совместно нажитого имущества супругов. Юрист потребовала от мужчины 150 тысяч рублей якобы для внесения их на депозитный счет суда, отметили в СК.Как добавили в прокуратуре Крыма, деньги обвиняемая оставила себе, а клиенту предоставила поддельное решение о внесении сведений о наличии денежных средств на депозитном счете госучреждения.Юрист в совершенном преступлении призналась. Уголовное дело о мошенничестве с обвинительным заключением направлены в Джанкойский районный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мать и сын обманули пенсионерку с квартирой и скрылисьАфера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские землиВ Феодосии пособник мошенников получил 7 лет колонии
крым
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302872_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4daeeaba0251754dc4dad180e4ccdf6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, джанкой, мошенничество, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, уголовный кодекс
Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч
В Крыму юрист обманом выманила у клиента 150 тысяч рублей и подделала решение суда