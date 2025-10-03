https://crimea.ria.ru/20251003/v-rade-otsenili-vystuplenie-putina-na-valdae-1149932203.html

В Раде оценили выступление Путина на "Валдае"

В Раде оценили выступление Путина на "Валдае"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продемонстрировал силу России и непоколебимость ее ориентиров, прочитав строки Александра Пушкина "Бородинская годовщина" на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.При этом он напомнил о происходящем на Украине, где сжигают книги Пушкина, Гоголя, других великих авторов, и привел пример, когда в Харькове так называемые "языковые патрули" отбирали у людей книги на русском языке."Вот и вся разница. Там – чтение, уважение к культуре, связь с вечностью. Здесь - костры из книг, варварство и ненависть. И в этом - вся суть происходящего", – констатировал нардеп.Президент России Владимир Путин традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул вопросы мировой политики, безопасности России, ядерного оружия, истории и нового миропорядка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионахСенатор от Крыма оценила "языковые патрули" на УкраинеКанатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и Высоцкому

