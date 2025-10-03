Рейтинг@Mail.ru
В Раде оценили выступление Путина на "Валдае"
В Раде оценили выступление Путина на "Валдае"
В Раде оценили выступление Путина на "Валдае" - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Раде оценили выступление Путина на "Валдае"
Президент России Владимир Путин продемонстрировал силу России и непоколебимость ее ориентиров, прочитав строки Александра Пушкина "Бородинская годовщина" на... РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Раде оценили выступление Путина на "Валдае"

Книга в руках Путина на "Валдае" символизирует силу России – нардеп Рады

09:32 03.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продемонстрировал силу России и непоколебимость ее ориентиров, прочитав строки Александра Пушкина "Бородинская годовщина" на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест – это символ. Для политика книга – это не предмет. Это источник силы, памяти, культуры. Это связь поколений и знак цивилизационного выбора. Книга в руках государственного деятеля – это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры", – написал Дмитрук.
При этом он напомнил о происходящем на Украине, где сжигают книги Пушкина, Гоголя, других великих авторов, и привел пример, когда в Харькове так называемые "языковые патрули" отбирали у людей книги на русском языке.
"Вот и вся разница. Там – чтение, уважение к культуре, связь с вечностью. Здесь - костры из книг, варварство и ненависть. И в этом - вся суть происходящего", – констатировал нардеп.
Президент России Владимир Путин традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул вопросы мировой политики, безопасности России, ядерного оружия, истории и нового миропорядка.
Лента новостейМолния