Выступление Путина на "Валдае" – главное

Выступление Путина на "Валдае" – главное - РИА Новости Крым, 02.10.2025

Выступление Путина на "Валдае" – главное

2025-10-02

2025-10-02T23:17

2025-10-02T23:17

2025-10-02T23:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" затронул вопросы мировой политики, безопасности России, ядерного оружия, истории и нового миропорядка.О ключевых заявления российского лидера – в подборке РИА Новости Крым.О санкциях и мировом балансеРоссия стала абсолютным рекордсменом в мире по количеству и объему введенных против нее карательных мер, заявил президент. При этом она нужна миру как важнейшая часть, в противном случае баланс выстроить не получится, уверен Путин.Об истерии на ЗападеРоссийский лидер призвал правящие элиты объединенной Европы успокоиться и перестать пугать собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. При этом ответ Москвы в случае милитаризации будет очень убедительным, подчеркнул Путин.О взаимоотношения России и СШАВ отношениях России и США есть противоречия, отметил глава государства, но признал, что для таких крупных государств это естественно, главное – улаживать их миром."У наших стран, как известно, немало противоречий. Наши взгляды на многие мировые проблемы не сходятся. Для таких крупных держав это нормально, естественно абсолютно. Главное - как разрешать эти противоречия, насколько удается улаживать их миром", - сказал Владимир Путин.При этом сам факт встречи президентов России и США, состоявшейся в августе на Аляске, стал знаком для восстановления двусторонних отношений между странами.О погибшем в зоне СВО американце ГлоссеПогибшего в зоне специальной военной операции сына замдиректора ЦРУ США Майкла Глосса Путин назвал настоящим русским солдатом, несмотря на то, что он был американцем. Майкл Глосс получил ранение, когда его БТР подбили в районе города Часов Яр. Сам истекая кровью, он пытался помочь раненому товарищу, ефрейтору Ивану Коковину, когда на них сбросил мину украинский дрон. Оба бойца погибли.Об урегулировании конфликта на УкраинеРоссийский лидер возложил ответственность за продолжение боевых действий на Украине на Европу, но выразил надежду, что добрая воля к урегулированию конфликта одержит верх.А пока армия Киева на фоне поставок западного оружия продолжает нести колоссальные потери - только в сентябре ВСУ лишились 44 700 солдат, из них почти половина – безвозвратные потери, рассказал президент РФ.Вооруженные силы России на сегодняшний день являются самой сильной и боеспособной армией в мире, в том числе по уровню выучки личного состава, техническим возможностям и тактике ведения боевых действий, отметил Путин.О новых системах гиперзвукового оружия и ядерных испытанияхВ России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Работа в этом направлении идет и результаты будут. отметил президент. Также Путин предупредил, что Москва знает о подготовке некоторыми странами ядерных испытаний, если те их проведут, РФ сделает то же самое.О ракетах TomahawkПередача Украине американских крылатых ракет Tomahawk не изменит соотношение сил в зоне специальной военной операции, но будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях РФ и США, считает Путин.О зеркальных ответах на удары по ЗАЭСКиевские власти должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Москва может ответить зеркально на удары по Запорожской атомной станции, предупредил Путин.О повышении НДС в РоссииПовышение НДС даст возможность удержать основные параметры экономики и создать условия для дальнейшего развития, считает Владимир Путин. "Мы это понимаем, это же увеличение налоговой нагрузки, она на экономике будет отражаться. Но это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры, создать условия для дальнейшего развития", - пояснил президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

