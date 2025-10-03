Рейтинг@Mail.ru
новости, россельхознадзор, новости крыма, крым, продукты, сыры, крымские сыры
В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукции

В Крыму уничтожили около 70 кг сыров и другой санкционной продукции животноводства

11:54 03.10.2025
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораСотрудники Россельхознадзора в Крыму изъяли запрещенные сыры
Сотрудники Россельхознадзора в Крыму изъяли запрещенные сыры
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года изъяли и уничтожили около 70 кг сыров из ЕС и прочих продуктов животного происхождения из списка санкционных и запрещенных к ввозу в Россию. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
"С 9 января по 1 октября сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора изъяли и уничтожили 67,9 кг продуктов животного происхождения, запрещенных к ввозу в Россию. Среди продуктов – сыры производства стран Евросоюза", – сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Отмечается, что запрещенную продукцию обнаружили в торговых точках и на рынках Симферополя и Ялты у шести индивидуальных предпринимателей и физлиц. Нарушения выявлялись в ходе спецрейдов ведомства и совместных мероприятий с таможенниками.
В частности, на одном из предприятий оптовой торговли в столице Крыма в мае изъяли и уничтодили сыры производства Германии, общим весом 26,5 кг. А при рейдовом осмотре точек на Центральном рынке Ялты в августе – 21,7 кг сыров производства Франции, Италии, Германии, Литвы.
"Информация о фактах нарушения законодательства направлена в транспортную прокуратуру Республики Крым и Севастополя", – отметили в Россельхознадзоре.
Напомним, весной сообщалось, что в Крыму уничтожили более 40 тонн запрещенной еды со складов и прилавков.
