В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукции

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года изъяли и уничтожили около 70 кг сыров из ЕС и прочих продуктов животного происхождения из списка санкционных и запрещенных к ввозу в Россию. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.Отмечается, что запрещенную продукцию обнаружили в торговых точках и на рынках Симферополя и Ялты у шести индивидуальных предпринимателей и физлиц. Нарушения выявлялись в ходе спецрейдов ведомства и совместных мероприятий с таможенниками.В частности, на одном из предприятий оптовой торговли в столице Крыма в мае изъяли и уничтодили сыры производства Германии, общим весом 26,5 кг. А при рейдовом осмотре точек на Центральном рынке Ялты в августе – 21,7 кг сыров производства Франции, Италии, Германии, Литвы."Информация о фактах нарушения законодательства направлена в транспортную прокуратуру Республики Крым и Севастополя", – отметили в Россельхознадзоре.Напомним, весной сообщалось, что в Крыму уничтожили более 40 тонн запрещенной еды со складов и прилавков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию Переломный год животноводства: как развивается отрасль в Крыму Цены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в Крыму

