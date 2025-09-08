https://crimea.ria.ru/20250908/perelomnyy-god-zhivotnovodstva-kak-razvivaetsya-otrasl-v-krymu-1149284294.html
Переломный год животноводства: как развивается отрасль в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму на поддержку животноводства выделили почти 495 миллионов рублей. Средства будут направлены прежде всего на молочное направление и развитие племенного скотоводства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.По его словам, молочная отрасль остается наиболее сложной для полуострова. Из-за дефицита воды и кормов крымские хозяйства используют только стойловое содержание, что требует серьезных затрат. При этом перерабатывающие предприятия республики способны работать в пять раз интенсивнее, чем сегодня, однако не получают достаточного объема сырья.Значительная часть средств пойдет на субсидирование произведенного молока (5-7 рублей за литр) и развитие племенного животноводства. Речь идет о системной работе с высокопродуктивными породами, обеспечивающей генетическое качество стада."У нас главная задача – не просто выращивать животных, а работать с генетикой", – отметил министр.Впервые отдельная поддержка будет оказана и птицеводству. На стабилизацию производства куриного яйца в этом году из республиканского бюджета направят 44 миллиона рублей. Такая мера связана с резким падением цен, из-за которого некоторые предприятия начала работать в убыток.Контроль за целевым использование средств обеспечивают федеральные системы учета. Все животные с бирками, данные о продуктивности и ветеринарных мероприятиях фиксируются в электронных базах, что делает процесс прозрачным.Сегодня Крым полностью обеспечивает себя курятиной и свининой, однако потребление свинины в последние годы снижается. Наиболее сложным направлением остается молочное животноводство, поскольку привезти мясо проще, чем молоко.Ранее сообщалось, что в республике зафиксирован устойчивый рост производства пищевой продукции, особенно мясной и молочной. Объемы производства сырого молока в Крыму увеличились на 3,8% в первом квартале 2025 года по сравнению с 2024-м. Улучшения достигнуты, в том числе, за счет повышения продуктивности молочного стада и развития новых ферм.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаютсяЧеснок "Укромновский" и томат "Бельбек": в Крыму выводят новые сортаРоссельхознадзор сможет следить за животными с дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым.
В 2025 году в Крыму на поддержку животноводства выделили почти 495 миллионов рублей. Средства будут направлены прежде всего на молочное направление и развитие племенного скотоводства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.
По его словам, молочная отрасль остается наиболее сложной для полуострова. Из-за дефицита воды и кормов крымские хозяйства используют только стойловое содержание, что требует серьезных затрат. При этом перерабатывающие предприятия республики способны работать в пять раз интенсивнее, чем сегодня, однако не получают достаточного объема сырья.
Значительная часть средств пойдет на субсидирование произведенного молока (5-7 рублей за литр) и развитие племенного животноводства. Речь идет о системной работе с высокопродуктивными породами, обеспечивающей генетическое качество стада.
"У нас главная задача – не просто выращивать животных, а работать с генетикой", – отметил министр.
Впервые отдельная поддержка будет оказана и птицеводству. На стабилизацию производства куриного яйца в этом году из республиканского бюджета направят 44 миллиона рублей. Такая мера связана с резким падением цен, из-за которого некоторые предприятия начала работать в убыток.
"Мы не даем деньги вперед, а стараемся компенсировать. То есть предприятие уже понесло затраты, мы просто их возмещаем", – пояснил Кратюк.
Контроль за целевым использование средств обеспечивают федеральные системы учета. Все животные с бирками, данные о продуктивности и ветеринарных мероприятиях фиксируются в электронных базах, что делает процесс прозрачным.
Сегодня Крым полностью обеспечивает себя курятиной и свининой, однако потребление свинины в последние годы снижается. Наиболее сложным направлением остается молочное животноводство, поскольку привезти мясо проще, чем молоко.
Ранее сообщалось, что в республике зафиксирован устойчивый рост
производства пищевой продукции, особенно мясной и молочной. Объемы производства сырого молока в Крыму увеличились на 3,8% в первом квартале 2025 года по сравнению с 2024-м. Улучшения достигнуты, в том числе, за счет повышения продуктивности молочного стада и развития новых ферм.
