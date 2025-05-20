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В Крыму уничтожили более 40 тонн еды со складов и прилавков – причины
В Крыму уничтожили более 40 тонн еды со складов и прилавков – причины - РИА Новости Крым, 20.05.2025
В Крыму уничтожили более 40 тонн еды со складов и прилавков – причины
В Крыму менее чем за пять месяцев текущего года изъято и уничтожено более 40 тонн продукции, законодательно запрещенной к реализации в России по разным... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T20:37
2025-05-20T20:37
2025-05-20T20:37
радио "спутник в крыму"
россельхознадзор
крым
еда
продукты
новости крыма
питание
безопасность
максим демин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Крыму менее чем за пять месяцев текущего года изъято и уничтожено более 40 тонн продукции, законодательно запрещенной к реализации в России по разным причинам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) на Государственной границе России по РК и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Максим Демин.Никаких исключенийНа днях в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили об уничтожении очередной партии товаров, изъятых из торговых павильонов в Севастополе. На этот раз утилизации подлежали 5 кг продукции: сыры "Камамбер", "Дорблю" и "Бри", а также хамон производства Германии и Испании.По словам Демина, все это – продукция, ввоз и реализация которой на территории России запрещены, и никаких исключений контрольно-надзорные органы при ее выявлении на складах или прилавках не делают.Когда дают один шансАналогичным образом поступают с любой другой продукцией, независимо от производителя, если срок ее годности к употреблению истек или товар не имеет маркировки, подчеркнул представитель ведомства."Не проводится никакой экспертизы. Она сразу подлежит уничтожению по предписанию контролирующего органа", – уточнил Демин.Некоторые послабления жестких мер могут иметь место лишь в одном случае: если у продукции отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, но хозяйствующий субъект дает согласие провести лабораторные исследования, чтобы подтвердить качество и безопасность своего товара.Если такое согласие на исследования и переработку продукции на корма получить не удается, вся она также подлежит уничтожению, добавил он.Десятки тонн – в пепелПо словам Демина, все контрольно-надзорные мероприятия представители Россельхознадзора проводят по согласованию с прокуратурой. При этом действуют как самостоятельно – в рамках плановой работы ведомства, так и совместно с прокурорами Республики Крым и Севастополя, полицией и другими контролирующими законность органами в регионах.Только собственными силами с начала 2025 года Россельхознадзор изъял и уничтожил более 650 килограммов запрещенной к реализации продукции, рассказал представитель ведомства."И за почти полгода почти 40 тонн выведено из оборота – это то, что мы выявили в рамках совместных мероприятий с прокуратурой, МВД и другими", – сказал Демин.В результате с прилавков и оптовых складов исчезает самая разная запрещенная, в том числе опасная для употребления продукция: рыбная, молочная, мясная, колбасные изделия, отметил он.Всю изъятую продукцию уничтожают исключительно в печах-инсинераторах, уточнил Демин. По его словам, в Крыму и Севастополе есть несколько предприятий, которые этим занимаются."Там под большим давлением, с температурой 1000 градусов, продукция сжигается до пепла. На сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством это единственный метод уничтожения", – сказал Демин.В Крыму нашли более 600 кг опасной говядиныОсенью 2019 года уничтожили сначала более 10 килограммов запрещенных сыров, обнаруженных в торговых точках Симферополя, а после еще 22 килограмма продукции, изъятой на оптовом складе в Ялте. Среди таких товаров – сыры Дорблю, Камамбер, Бри и другие, запрещенные к реализации на территории России. Также были уничтожены десятки килограммов запрещенных колбас из Европы и Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рокфор, камамбер и сулугуни: диетолог о самых опасных видах сыраВ Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукциюЗавышают ли цены на продукты в магазинах Крыма: как проверить
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россельхознадзор, крым, еда, продукты, новости крыма, питание, безопасность, максим демин
В Крыму уничтожили более 40 тонн еды со складов и прилавков – причины
В Крыму с начала года уничтожено более 40 тонн запрещенной продукции – Россельхознадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым.
В Крыму менее чем за пять месяцев текущего года изъято и уничтожено более 40 тонн продукции, законодательно запрещенной к реализации в России по разным причинам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил начальник отдела федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) на Государственной границе России по РК и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Максим Демин.
Никаких исключений
На днях в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили об уничтожении очередной партии товаров, изъятых из торговых павильонов в Севастополе. На этот раз утилизации подлежали 5 кг продукции: сыры "Камамбер", "Дорблю" и "Бри", а также хамон производства Германии и Испании.
По словам Демина, все это – продукция, ввоз и реализация которой на территории России запрещены, и никаких исключений контрольно-надзорные органы при ее выявлении на складах или прилавках не делают.
"На сегодняшний день странами ЕС и США введена санкционная политика в отношении нашего государства. В ответ на эти санкции нашим президентом и правительством были приняты решения, что такая продукция запрещена к ввозу и подлежит только уничтожению. Других мер невозможно принимать... Никаких исключений", – пояснил Демин.
Когда дают один шанс
Аналогичным образом поступают с любой другой продукцией, независимо от производителя, если срок ее годности к употреблению истек или товар не имеет маркировки, подчеркнул представитель ведомства.
"Не проводится никакой экспертизы. Она сразу подлежит уничтожению по предписанию контролирующего органа", – уточнил Демин.
Некоторые послабления жестких мер могут иметь место лишь в одном случае: если у продукции отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, но хозяйствующий субъект дает согласие провести лабораторные исследования, чтобы подтвердить качество и безопасность своего товара.
"Ту продукцию, у которой отсутствуют документы, еще можно использовать на корм животным", – отметил Демин.
Если такое согласие на исследования и переработку продукции на корма получить не удается, вся она также подлежит уничтожению, добавил он.
Десятки тонн – в пепел
По словам Демина, все контрольно-надзорные мероприятия представители Россельхознадзора проводят по согласованию с прокуратурой. При этом действуют как самостоятельно – в рамках плановой работы ведомства, так и совместно с прокурорами Республики Крым и Севастополя, полицией и другими контролирующими законность органами в регионах.
Только собственными силами с начала 2025 года Россельхознадзор изъял и уничтожил более 650 килограммов запрещенной к реализации продукции, рассказал представитель ведомства.
"И за почти полгода почти 40 тонн выведено из оборота – это то, что мы выявили в рамках совместных мероприятий с прокуратурой, МВД и другими", – сказал Демин.
В результате с прилавков и оптовых складов исчезает самая разная запрещенная, в том числе опасная для употребления продукция: рыбная, молочная, мясная, колбасные изделия, отметил он.
"Выявляем продукты, в которых отклонения показателей качества и безопасности в соответствии техническим регламентом, например, устанавливаем антибиотики. Подлежит изъятию и полному уничтожению только та партия, в которой был выявлен антибиотик. Также мониторим молочную продукцию на фальсификат, и выявляем такую, в жирно-кислотном составе которой есть стерины. Это масло в основном, сметана. Все это фальсификат, полностью подлежащий уничтожению", – рассказал Демин.
Всю изъятую продукцию уничтожают исключительно в печах-инсинераторах, уточнил Демин. По его словам, в Крыму и Севастополе есть несколько предприятий, которые этим занимаются.
"Там под большим давлением, с температурой 1000 градусов, продукция сжигается до пепла. На сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством это единственный метод уничтожения", – сказал Демин.
Осенью 2019 года уничтожили сначала более 10 килограммов запрещенных сыров, обнаруженных
в торговых точках Симферополя, а после еще 22 килограмма продукции, изъятой
на оптовом складе в Ялте. Среди таких товаров – сыры Дорблю, Камамбер, Бри и другие, запрещенные к реализации на территории России. Также были уничтожены
десятки килограммов запрещенных колбас из Европы и Украины.
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