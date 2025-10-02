Россия и Украина провели обмен пленными 185 на 185

https://crimea.ria.ru/20251002/rossiya-i-ukraina-proveli-obmen-plennymi-185-na-185-1149915941.html
2025-10-02T15:08
2025-10-02T15:08
2025-10-02T15:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц. Сейчас и российские военные, и гражданские находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, уточнили в Минобороны.Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.В конце августа из украинского плена вернули 146 российских военнослужащих, столько же солдат ВСУ передали Киеву. До этого был обмен 84 на 84.Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – АксеновВ ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцовМединский официально подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных ВСУ
15:08 02.10.2025 (обновлено: 15:16 02.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц.
Сейчас и российские военные, и гражданские находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, уточнили в Минобороны.
Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил
, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.
В конце августа из украинского плена вернули 146 российских военнослужащих
, столько же солдат ВСУ передали Киеву. До этого был обмен 84 на 84.
Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля.
