Россия и Украина провели обмен пленными 185 на 185 - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Россия и Украина провели обмен пленными 185 на 185
Россия и Украина провели обмен пленными 185 на 185 - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Россия и Украина провели обмен пленными 185 на 185
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T15:08
2025-10-02T15:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц. Сейчас и российские военные, и гражданские находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, уточнили в Минобороны.Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.В конце августа из украинского плена вернули 146 российских военнослужащих, столько же солдат ВСУ передали Киеву. До этого был обмен 84 на 84.Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля.
Россия и Украина провели обмен пленными 185 на 185

Россия вернула из украинского плена 185 военных и 20 гражданских

15:08 02.10.2025 (обновлено: 15:16 02.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц.
Сейчас и российские военные, и гражданские находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, уточнили в Минобороны.
Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.
В конце августа из украинского плена вернули 146 российских военнослужащих, столько же солдат ВСУ передали Киеву. До этого был обмен 84 на 84.
Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля.
Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
В ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцов
Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных ВСУ
 
