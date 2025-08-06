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Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных ВСУ - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных ВСУ
Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных ВСУ - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных ВСУ
Украинские власти исключили из списка на обмен тысячу своих военнопленных солдат. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский и опубликовал... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T20:30
2025-08-06T20:36
всу (вооруженные силы украины)
украина
владимир мединский
обмен пленными
новости
новости сво
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти исключили из списка на обмен тысячу своих военнопленных солдат. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский и опубликовал фото бойцов ВСУ.23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Как сообщил по их итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны договорились, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.Также Москва вновь предложила украинской стороне рассмотреть возможность объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий для того, чтобы забрать с поля боя раненых бойцов и тела погибших военных.Кроме того, российская делегация предложила Украине сформировать три рабочих группы для работы онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств.По итогам встречи президент РФ Владимир Путин отметил, что положительно оценивает результаты переговоров России и Украины и обмен пленными и считает, что переговоры всегда востребованы и важны, однако условия РФ останутся неизменными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины в Стамбуле – главные заявленияПокойники на обмен: вандализм во Львове превратил Украину в РуинуКрушение Ил-76 с пленными украинцами: приказ отдал комбриг ВСУ
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), украина, владимир мединский, обмен пленными, новости, новости сво, россия
Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных ВСУ

Мединский официально подтвердил отказ Киева от обмена 1000 военнопленных ВСУ

20:30 06.08.2025 (обновлено: 20:36 06.08.2025)
 
© Владимир Мединский Украинские власти исключили из списка на обмен тысячу своих военнопленных солдат
 Украинские власти исключили из списка на обмен тысячу своих военнопленных солдат
© Владимир Мединский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти исключили из списка на обмен тысячу своих военнопленных солдат. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский и опубликовал фото бойцов ВСУ.

"1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался", написал Мединский в Telegram.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Как сообщил по их итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны договорились, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
Также Москва вновь предложила украинской стороне рассмотреть возможность объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий для того, чтобы забрать с поля боя раненых бойцов и тела погибших военных.
Кроме того, российская делегация предложила Украине сформировать три рабочих группы для работы онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств.
По итогам встречи президент РФ Владимир Путин отметил, что положительно оценивает результаты переговоров России и Украины и обмен пленными и считает, что переговоры всегда востребованы и важны, однако условия РФ останутся неизменными.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаВладимир МединскийОбмен пленнымиНовостиНовости СВОРоссия
 
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