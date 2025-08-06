Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных ВСУ
Мединский официально подтвердил отказ Киева от обмена 1000 военнопленных ВСУ
20:30 06.08.2025 (обновлено: 20:36 06.08.2025)
© Владимир Мединский Украинские власти исключили из списка на обмен тысячу своих военнопленных солдат
© Владимир Мединский
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти исключили из списка на обмен тысячу своих военнопленных солдат. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский и опубликовал фото бойцов ВСУ.
"1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался", написал Мединский в Telegram.
23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Как сообщил по их итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны договорились, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
Также Москва вновь предложила украинской стороне рассмотреть возможность объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий для того, чтобы забрать с поля боя раненых бойцов и тела погибших военных.
Кроме того, российская делегация предложила Украине сформировать три рабочих группы для работы онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств.
По итогам встречи президент РФ Владимир Путин отметил, что положительно оценивает результаты переговоров России и Украины и обмен пленными и считает, что переговоры всегда востребованы и важны, однако условия РФ останутся неизменными.
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