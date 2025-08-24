https://crimea.ria.ru/20250824/rossiya-vernula-146-voennosluzhaschikh-s-territorii-ukrainy-1148951997.html

Россия вернула 146 военнослужащих с территории Украины

Россия вернула 146 военнослужащих с территории Украины - РИА Новости Крым, 24.08.2025

24.08.2025

Из украинского плена возвращены 146 военнослужащих Вооруженных сил РФ, взамен Киеву переданы 146 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Из украинского плена возвращены 146 военнослужащих Вооруженных сил РФ, взамен Киеву переданы 146 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, уточнили в Минобороны.И отметили, что все российские бойцы будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Кроме того, возвращены восемь граждан РФ – жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой, проинформировали в военном ведомстве России.И отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

