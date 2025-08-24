Рейтинг@Mail.ru
Россия вернула 146 военнослужащих с территории Украины - РИА Новости Крым, 24.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250824/rossiya-vernula-146-voennosluzhaschikh-s-territorii-ukrainy-1148951997.html
Россия вернула 146 военнослужащих с территории Украины
Россия вернула 146 военнослужащих с территории Украины - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Россия вернула 146 военнослужащих с территории Украины
Из украинского плена возвращены 146 военнослужащих Вооруженных сил РФ, взамен Киеву переданы 146 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T15:06
2025-08-24T15:13
новости
министерство обороны рф
россия
украина
белоруссия
оаэ
обмен пленными
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147385647_0:213:2887:1836_1920x0_80_0_0_a2a93be18c9fd574bd150b3a0dc20fb5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Из украинского плена возвращены 146 военнослужащих Вооруженных сил РФ, взамен Киеву переданы 146 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, уточнили в Минобороны.И отметили, что все российские бойцы будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Кроме того, возвращены восемь граждан РФ – жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой, проинформировали в военном ведомстве России.И отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
россия
украина
белоруссия
оаэ
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147385647_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_08968cfd82ddb1836e54eaef20d5052d.jpg
новости, министерство обороны рф, россия, украина, белоруссия, оаэ , обмен пленными
Россия вернула 146 военнослужащих с территории Украины

Россия вернула 146 военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории

15:06 24.08.2025 (обновлено: 15:13 24.08.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВозвращение российских военных из украинского плена
Возвращение российских военных из украинского плена - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Из украинского плена возвращены 146 военнослужащих Вооруженных сил РФ, взамен Киеву переданы 146 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"24 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ", – сказано в сообщении.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, уточнили в Минобороны.
И отметили, что все российские бойцы будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Кроме того, возвращены восемь граждан РФ – жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой, проинформировали в военном ведомстве России.
И отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
 
НовостиМинистерство обороны РФРоссияУкраинаБелоруссияОАЭОбмен пленными
 
