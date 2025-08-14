https://crimea.ria.ru/20250814/v-khode-obmena-voennoplennymi-v-krym-vozvraschayutsya-59-boytsov-1148724354.html
В ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцов
В ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцов - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцов
По итогам состоявшегося в четверг обмена военнопленными между Россией и Украиной в Крым возвращаются 59 военнослужащих-крымчан. Об этом сообщил глава республики РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T17:03
2025-08-14T17:03
2025-08-14T17:17
пленные
обмен пленными
сергей аксенов
крым
новости крыма
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/17/1146655693_0:30:1231:722_1920x0_80_0_0_b1fcf4babed0cf01192249ea096d72b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. По итогам состоявшегося в четверг обмена военнопленными между Россией и Украиной в Крым возвращаются 59 военнослужащих-крымчан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, благодаря большой системной работе, личному поручению президента страны Владимира Путина, решениям директора ФСБ России Александра Бортникова и работе Министерства обороны РФ освобожденные крымчане возвращаются на Родину. В четверг Минобороны сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ. На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/17/1146655693_114:0:1117:752_1920x0_80_0_0_c30c5acd6bde0b65a900066d7f5c8f09.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пленные, обмен пленными, сергей аксенов, крым, новости крыма, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, видео
В ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцов
В ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцов - Аксенов
17:03 14.08.2025 (обновлено: 17:17 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. По итогам состоявшегося в четверг обмена военнопленными между Россией и Украиной в Крым возвращаются 59 военнослужащих-крымчан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"У нас хорошие новости: в результате сегодняшнего обмена 84 на 84 (человека) домой возвращаются 59 человек. Это граждане Российской Федерации, жители Республики Крым, которые были приговорены украинским режимом к длительным срокам заключения", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале
По словам главы республики, благодаря большой системной работе, личному поручению президента страны Владимира Путина, решениям директора ФСБ России Александра Бортникова и работе Министерства обороны РФ освобожденные крымчане возвращаются на Родину.
"Уверен, для них и их семей, для нас всех это большое событие", - добавил он.
В четверг Минобороны сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих
. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ. На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил
, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.
Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube