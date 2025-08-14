https://crimea.ria.ru/20250814/v-khode-obmena-voennoplennymi-v-krym-vozvraschayutsya-59-boytsov-1148724354.html

В ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцов

В ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцов

По итогам состоявшегося в четверг обмена военнопленными между Россией и Украиной в Крым возвращаются 59 военнослужащих-крымчан. Об этом сообщил глава республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. По итогам состоявшегося в четверг обмена военнопленными между Россией и Украиной в Крым возвращаются 59 военнослужащих-крымчан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, благодаря большой системной работе, личному поручению президента страны Владимира Путина, решениям директора ФСБ России Александра Бортникова и работе Министерства обороны РФ освобожденные крымчане возвращаются на Родину. В четверг Минобороны сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ. На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля.

