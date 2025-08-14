https://crimea.ria.ru/20250814/rossiya-vernula-84-voennosluzhaschikh-s-territorii-ukrainy-1148719536.html
Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины
Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины
Из украинского плена возвращены 84 военнослужащих Вооруженных сил РФ, взамен Киеву переданы 84 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T14:26
2025-08-14T14:26
2025-08-14T14:43
пленные
обмен пленными
министерство обороны рф
армия и флот
герои сво
вооруженный мятеж
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147385647_0:213:2887:1836_1920x0_80_0_0_a2a93be18c9fd574bd150b3a0dc20fb5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Из украинского плена возвращены 84 военнослужащих Вооруженных сил РФ, взамен Киеву переданы 84 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В министерстве также подчеркнули, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны. Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147385647_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_08968cfd82ddb1836e54eaef20d5052d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пленные, обмен пленными, министерство обороны рф, армия и флот, герои сво, вооруженный мятеж, вооруженные силы россии
Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины
Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины и передала взамен 84 солдата ВСУ
14:26 14.08.2025 (обновлено: 14:43 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Из украинского плена возвращены 84 военнослужащих Вооруженных сил РФ, взамен Киеву переданы 84 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"14 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - добавили в ведомстве.
В министерстве также подчеркнули, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил
, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.
Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube