Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины

Из украинского плена возвращены 84 военнослужащих Вооруженных сил РФ, взамен Киеву переданы 84 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T14:26

2025-08-14T14:26

2025-08-14T14:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Из украинского плена возвращены 84 военнослужащих Вооруженных сил РФ, взамен Киеву переданы 84 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В министерстве также подчеркнули, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны. Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

