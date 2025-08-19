https://crimea.ria.ru/20250819/vse-nakhodyaschiesya-v-ukrainskom-plenu-krymchane-budut-osvobozhdeny--aksenov--1148834912.html
Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
Работа по освобождению крымчан из украинского плена продолжается, жители республики будут возвращены домой. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
2025-08-19
2025-08-19T13:11
2025-08-19T13:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Работа по освобождению крымчан из украинского плена продолжается, жители республики будут возвращены домой. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики констатировал, что в украинском плену к крымчанам, а также жителям ДНР и ЛНР относятся как к "изменникам родины" и стараются приговорить их к максимальным срокам лишения свободы – от 15 лет и выше. 14 августа по итогам состоявшегося обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены 59 военнослужащих-крымчан.Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
