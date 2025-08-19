https://crimea.ria.ru/20250819/vse-nakhodyaschiesya-v-ukrainskom-plenu-krymchane-budut-osvobozhdeny--aksenov--1148834912.html

Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов

Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов

Работа по освобождению крымчан из украинского плена продолжается, жители республики будут возвращены домой. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T13:11

2025-08-19T13:11

2025-08-19T13:31

сергей аксенов

крым

пленные

обмен пленными

новости крыма

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148834788_28:11:2739:1536_1920x0_80_0_0_14e731e15dfc0784b97fe768e29a7f3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Работа по освобождению крымчан из украинского плена продолжается, жители республики будут возвращены домой. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики констатировал, что в украинском плену к крымчанам, а также жителям ДНР и ЛНР относятся как к "изменникам родины" и стараются приговорить их к максимальным срокам лишения свободы – от 15 лет и выше. 14 августа по итогам состоявшегося обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены 59 военнослужащих-крымчан.Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, пленные, обмен пленными, новости крыма, новости сво