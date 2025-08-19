Рейтинг@Mail.ru
Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
Работа по освобождению крымчан из украинского плена продолжается, жители республики будут возвращены домой. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T13:11
2025-08-19T13:31
сергей аксенов
крым
пленные
обмен пленными
новости крыма
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Работа по освобождению крымчан из украинского плена продолжается, жители республики будут возвращены домой. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики констатировал, что в украинском плену к крымчанам, а также жителям ДНР и ЛНР относятся как к "изменникам родины" и стараются приговорить их к максимальным срокам лишения свободы – от 15 лет и выше. 14 августа по итогам состоявшегося обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены 59 военнослужащих-крымчан.Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сергей аксенов, крым, пленные, обмен пленными, новости крыма, новости сво
Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов

Работа по возвращению крымчан из украинского плена продолжается – Аксенов

13:11 19.08.2025 (обновлено: 13:31 19.08.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссия и Украина провели обмен пленными
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Работа по освобождению крымчан из украинского плена продолжается, жители республики будут возвращены домой. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Мы эту работу не закончили, еще остаются наши ребята в плену. Там есть еще люди, по которым работа продолжается. Уверен, что под руководством главы государства мы совместно отработаем и доведем ситуацию до логического завершения. Мы сто процентов всех вернем домой", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24".
Глава республики констатировал, что в украинском плену к крымчанам, а также жителям ДНР и ЛНР относятся как к "изменникам родины" и стараются приговорить их к максимальным срокам лишения свободы – от 15 лет и выше.
14 августа по итогам состоявшегося обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены 59 военнослужащих-крымчан.
Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.
Сергей АксеновКрымПленныеОбмен пленнымиНовости КрымаНовости СВО
 
