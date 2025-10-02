https://crimea.ria.ru/20251002/krymu-ugrozhayut-v-britanii-kto-i-pochemu-gotov-k-eskalatsii-s-rossiey-1149912557.html

Крыму угрожают в Британии: кто и почему готов к эскалации с Россией

Крыму угрожают в Британии: кто и почему готов к эскалации с Россией - РИА Новости Крым, 02.10.2025

Крыму угрожают в Британии: кто и почему готов к эскалации с Россией

Российский Крым сильно раздражает британцев, и поэтому они вынуждены делать резкие заявления. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор... РИА Новости Крым, 02.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российский Крым сильно раздражает британцев, и поэтому они вынуждены делать резкие заявления. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. В. И. Вернадского Олег Шевченко, комментируя недавние угрозы полуострову.На днях экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил на Варшавском форуме по безопасности и заявил, что Европа должна помочь Украине "задушить Крым". Для этого она должна предоставить Киеву "возможность наносить удары ракетами большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни".По словам Шевченко, такие слова из уст "бывшего" не просто бравада ни за что уже не отвечающего человека и "не прощупывание почвы, а прямая и неприкрытая угроза", сделать которую дали добро на высшем уровне страны.Таким образом это действительно была угроза, причем не фантастическая, поскольку она исходит от Великобритании – извечного противника России, где идею эскалации конфликта с РФ всерьез рассматривает значительная часть элиты, считает Шевченко."Я бы не сказал, что она (угроза – ред.) абсолютно нереальная. Она действительно разрабатывается, планируется. Что говорить, если в 1945-м году готовили наступление на Советский Союз и бомбардировки советских городов со стороны наших союзников – в Британии. То есть Британия всегда нам была противником. И даже когда она союзник, она больший противник, чем ярко выраженные враги", – пояснил свою позицию Шевченко.По мнению политолога, ястребиный настрой английских командиров объясняется безысходностью, в которую Европу, и прежде всего претендующую на лидерство в ней Британию – морскую державу с незабытыми имперскими замашками – поставил Крым.Устремления британцев вернуть Крым, по мнению политолога, шиты белыми нитками, и "относиться к ним легкомысленно не надо", Крым так и не поступает, сказал Шевченко."Пугаться не надо. У нас хорошо эшелонированная противовоздушная оборона, прекрасные специалисты. Но и быть тинэйджерами, бегать, прыгать и веселиться тоже ни к чему. Мы живем в серьезное время – пора уже это признать. А серьезное время требует серьезных людей. Не истеричных, но уверенных в себе", – заключил эксперт.Ранее в Кремле заявления Уоллеса назвали "глупыми" и не достойными комментирования. В Госдуме высказали похожее мнение, в частности, Дмитрий Белик заявил, что слова бывшего министра обороны Великобритании громкие, но нелепые, поскольку Лондон и его сторонники "сломают зубы" в попытках что-либо предпринять против полуострова. Позже в ГД РФ призвали объявить Уоллеса в международный розыск за угрозы полуострову. По мнению депутата от Крыма Михаила Шеремета, тот заслуживает, чтобы называться "военным преступником и пособником терроризма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовятся к войне: с кем и зачем "Поссорила" ли Украина Мерца и фон дер Ляйен – мнение Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА

