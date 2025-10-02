Рейтинг@Mail.ru
Крыму угрожают в Британии: кто и почему готов к эскалации с Россией - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251002/krymu-ugrozhayut-v-britanii-kto-i-pochemu-gotov-k-eskalatsii-s-rossiey-1149912557.html
Крыму угрожают в Британии: кто и почему готов к эскалации с Россией
Крыму угрожают в Британии: кто и почему готов к эскалации с Россией - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Крыму угрожают в Британии: кто и почему готов к эскалации с Россией
Российский Крым сильно раздражает британцев, и поэтому они вынуждены делать резкие заявления. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T14:38
2025-10-02T14:38
радио "спутник в крыму"
крым
великобритания
политика
олег шевченко
мнения
россия
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149913429_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_a6ae4ce19d99b4d17e1cc01a5b0809e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российский Крым сильно раздражает британцев, и поэтому они вынуждены делать резкие заявления. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. В. И. Вернадского Олег Шевченко, комментируя недавние угрозы полуострову.На днях экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил на Варшавском форуме по безопасности и заявил, что Европа должна помочь Украине "задушить Крым". Для этого она должна предоставить Киеву "возможность наносить удары ракетами большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни".По словам Шевченко, такие слова из уст "бывшего" не просто бравада ни за что уже не отвечающего человека и "не прощупывание почвы, а прямая и неприкрытая угроза", сделать которую дали добро на высшем уровне страны.Таким образом это действительно была угроза, причем не фантастическая, поскольку она исходит от Великобритании – извечного противника России, где идею эскалации конфликта с РФ всерьез рассматривает значительная часть элиты, считает Шевченко."Я бы не сказал, что она (угроза – ред.) абсолютно нереальная. Она действительно разрабатывается, планируется. Что говорить, если в 1945-м году готовили наступление на Советский Союз и бомбардировки советских городов со стороны наших союзников – в Британии. То есть Британия всегда нам была противником. И даже когда она союзник, она больший противник, чем ярко выраженные враги", – пояснил свою позицию Шевченко.По мнению политолога, ястребиный настрой английских командиров объясняется безысходностью, в которую Европу, и прежде всего претендующую на лидерство в ней Британию – морскую державу с незабытыми имперскими замашками – поставил Крым.Устремления британцев вернуть Крым, по мнению политолога, шиты белыми нитками, и "относиться к ним легкомысленно не надо", Крым так и не поступает, сказал Шевченко."Пугаться не надо. У нас хорошо эшелонированная противовоздушная оборона, прекрасные специалисты. Но и быть тинэйджерами, бегать, прыгать и веселиться тоже ни к чему. Мы живем в серьезное время – пора уже это признать. А серьезное время требует серьезных людей. Не истеричных, но уверенных в себе", – заключил эксперт.Ранее в Кремле заявления Уоллеса назвали "глупыми" и не достойными комментирования. В Госдуме высказали похожее мнение, в частности, Дмитрий Белик заявил, что слова бывшего министра обороны Великобритании громкие, но нелепые, поскольку Лондон и его сторонники "сломают зубы" в попытках что-либо предпринять против полуострова. Позже в ГД РФ призвали объявить Уоллеса в международный розыск за угрозы полуострову. По мнению депутата от Крыма Михаила Шеремета, тот заслуживает, чтобы называться "военным преступником и пособником терроризма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовятся к войне: с кем и зачем "Поссорила" ли Украина Мерца и фон дер Ляйен – мнение Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
крым
великобритания
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149913429_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_abbc1307746839a6d2f31e79fe598c32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, великобритания, политика, олег шевченко, мнения, россия, безопасность республики крым и севастополя
Крыму угрожают в Британии: кто и почему готов к эскалации с Россией

Кому на самом деле принадлежит идея сделать Крым непригодным для жизни – политолог

14:38 02.10.2025
 
© AP Photo Kin CheungФлаг Британии перед зданием парламента в Лондоне
Флаг Британии перед зданием парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo Kin Cheung
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российский Крым сильно раздражает британцев, и поэтому они вынуждены делать резкие заявления. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. В. И. Вернадского Олег Шевченко, комментируя недавние угрозы полуострову.
На днях экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил на Варшавском форуме по безопасности и заявил, что Европа должна помочь Украине "задушить Крым". Для этого она должна предоставить Киеву "возможность наносить удары ракетами большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни".
По словам Шевченко, такие слова из уст "бывшего" не просто бравада ни за что уже не отвечающего человека и "не прощупывание почвы, а прямая и неприкрытая угроза", сделать которую дали добро на высшем уровне страны.
"Это не действующий министр обороны, а экс-министр. А в западной политике есть любопытная ситуация: когда нечто нужно донести до противника или союзника нечто очень неприятное, что может сильно аукнуться государству, это поручают "эксам" – пояснил политолог. Если противник "прогнется" под напором – все хорошо. А если получат "отлуп", то государство может сказать: "Это не наша позиция – это бывший сказал".
Таким образом это действительно была угроза, причем не фантастическая, поскольку она исходит от Великобритании – извечного противника России, где идею эскалации конфликта с РФ всерьез рассматривает значительная часть элиты, считает Шевченко.
"Я бы не сказал, что она (угроза – ред.) абсолютно нереальная. Она действительно разрабатывается, планируется. Что говорить, если в 1945-м году готовили наступление на Советский Союз и бомбардировки советских городов со стороны наших союзников – в Британии. То есть Британия всегда нам была противником. И даже когда она союзник, она больший противник, чем ярко выраженные враги", – пояснил свою позицию Шевченко.
По мнению политолога, ястребиный настрой английских командиров объясняется безысходностью, в которую Европу, и прежде всего претендующую на лидерство в ней Британию – морскую державу с незабытыми имперскими замашками – поставил Крым.

"Они попали в очень тяжелую ситуацию. Для всего мира очевидно, что Крым юридически является неотъемлемой частью России. Это верно и в культурном, историческом, политическом, социальном, экономическом планах. Крым ни при каких условиях не может стать картой для дележки или предметом торга", – подчеркнул Шевченко.

Устремления британцев вернуть Крым, по мнению политолога, шиты белыми нитками, и "относиться к ним легкомысленно не надо", Крым так и не поступает, сказал Шевченко.
"Пугаться не надо. У нас хорошо эшелонированная противовоздушная оборона, прекрасные специалисты. Но и быть тинэйджерами, бегать, прыгать и веселиться тоже ни к чему. Мы живем в серьезное время – пора уже это признать. А серьезное время требует серьезных людей. Не истеричных, но уверенных в себе", – заключил эксперт.
Ранее в Кремле заявления Уоллеса назвали "глупыми" и не достойными комментирования. В Госдуме высказали похожее мнение, в частности, Дмитрий Белик заявил, что слова бывшего министра обороны Великобритании громкие, но нелепые, поскольку Лондон и его сторонники "сломают зубы" в попытках что-либо предпринять против полуострова. Позже в ГД РФ призвали объявить Уоллеса в международный розыск за угрозы полуострову. По мнению депутата от Крыма Михаила Шеремета, тот заслуживает, чтобы называться "военным преступником и пособником терроризма".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США готовятся к войне: с кем и зачем
"Поссорила" ли Украина Мерца и фон дер Ляйен – мнение
Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымВеликобританияПолитикаОлег ШевченкоМненияРоссияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Еще 10 жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины
17:02Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании
16:54Житель Севастополя вырастил помидоры с секретом
16:42В Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтан
16:27Большой конкурс фотографий о Крыме в 12 номинациях пройдет на полуострове
16:13Экс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землей
16:03В Турции произошло сильное землетрясение
15:52Конопля в ведре: на крымчанку завели дело за выращивание марихуаны
15:37Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО
15:21"Здесь уже огонь" – Захарова об отношениях России и Запада
15:08Россия и Украина провели обмен пленными 185 на 185
14:52Солнце атакует: сколько продлятся магнитные бури и как их пережить
14:38Крыму угрожают в Британии: кто и почему готов к эскалации с Россией
14:28Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям
14:12Миллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в Евпатории
13:55146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами"
13:3912 лет за шпионаж: украинца осудили за "слив" данных об армии России
13:23Новости СВО: противник несет потери от ударов российских войск
13:06Крупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев
12:52В Феодосии проведут учебные стрельбы – когда будет громко в городе
Лента новостейМолния