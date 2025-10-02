https://crimea.ria.ru/20251002/possorila-li-ukraina-mertsa-i-fon-der-lyayen--mnenie-1149883505.html

"Поссорила" ли Украина Мерца и фон дер Ляйен – мнение

"Поссорила" ли Украина Мерца и фон дер Ляйен – мнение

"Поссорила" ли Украина Мерца и фон дер Ляйен – мнение

Растущие разногласия между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен "имеют к украинским делам опосредованное отношение"...

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Растущие разногласия между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен "имеют к украинским делам опосредованное отношение". В большей степени это выражение личного неприятия из-за внутренних проблем в Европе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой заявило, что канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поругались из-за Украины. В частности, отмечалось, что у политиков есть разногласия по вопросу размещения войск на Украине в рамках послевоенных сил безопасности и по закупкам вооружений, где последнее слово имеет Брюссель, а не правительства стран ЕС.По мнению Светова, в действительности конфликт между этими европейскими политиками имеет весьма "опосредованное отношение к украинским делам"."Это выражение внутренних проблем", – считает политолог.Одна из них – выход Урсулы фон дер Ляйен на высший, европейский уровень из Германии, где она была в партии, которую представляет Мерц и даже претендовала на пост канцлера, сказал Светов."В Евросоюзе она резко повысила значимость своего поста, стала своеобразным диктатором и привыкла командовать всеми. Мерцу это не нравится, он не собирается выполнять ее приказы", – сказал политолог. – "Но всегда происходили такие вещи, когда руководитель ЕС находился в конфликте с руководством страны, из которой он был выходец. Это психологические моменты, а не что-то принципиальное".Масла в огонь, по словам Светова, безусловно, подливает контекст происходящего в Европе, но преимущественно речь тут идет об отношениях ЕС и США.Так, например, Урсула фон дер Ляйен на сегодняшний день в некотором роде "сумела наладить отношения с Трампом, который ее сначала на дух не переносил, тогда как у Мерца отношения с Трампом нехорошие", уточнил эксперт.Есть и вторая, не менее значимая причина того, что между Фридрихом и Урсулой пробежала черная кошка, считает Светов."Через два года в Германии будут выборы президента, и есть люди, которые хотят сделать Урсулу фон дер Ляйен президентом Германии, избрать. А такие, как Мерц, и значительная часть людей не хотят, чтобы она вообще была в германской политике", – сказал он.Светов делает вывод, что происходящие в отношениях двух этих европейских политиков разногласия имеют личностный характер, "на что обращать внимание не стоит". В том числе потому, что, как сказал однажды министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, места за столом переговоров по Украине европейцам нет, напомнил политолог."Поэтому нам безразличны их разлады. Положение в зоне СВО и вообще в Европе определяется главным фактором – российскими вооруженными силами и работой нашей промышленности и экономики. А все остальное – нам это все равно", – резюмировал он.В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине, заявил, что Европа пытается беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, – реваншизма и нанесения России стратегического поражения - ей там делать нечего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сломают зубы": в Госдуме ответили на угрозы Британии в адрес Крыма США готовятся к войне: с кем и зачем Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского

