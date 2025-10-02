Рейтинг@Mail.ru
"Поссорила" ли Украина Мерца и фон дер Ляйен – мнение - РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Растущие разногласия между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен "имеют к украинским делам опосредованное отношение". В большей степени это выражение личного неприятия из-за внутренних проблем в Европе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой заявило, что канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поругались из-за Украины. В частности, отмечалось, что у политиков есть разногласия по вопросу размещения войск на Украине в рамках послевоенных сил безопасности и по закупкам вооружений, где последнее слово имеет Брюссель, а не правительства стран ЕС.
По мнению Светова, в действительности конфликт между этими европейскими политиками имеет весьма "опосредованное отношение к украинским делам".
"Это выражение внутренних проблем", – считает политолог.
Одна из них – выход Урсулы фон дер Ляйен на высший, европейский уровень из Германии, где она была в партии, которую представляет Мерц и даже претендовала на пост канцлера, сказал Светов.
"В Евросоюзе она резко повысила значимость своего поста, стала своеобразным диктатором и привыкла командовать всеми. Мерцу это не нравится, он не собирается выполнять ее приказы", – сказал политолог. – "Но всегда происходили такие вещи, когда руководитель ЕС находился в конфликте с руководством страны, из которой он был выходец. Это психологические моменты, а не что-то принципиальное".
Масла в огонь, по словам Светова, безусловно, подливает контекст происходящего в Европе, но преимущественно речь тут идет об отношениях ЕС и США.
Так, например, Урсула фон дер Ляйен на сегодняшний день в некотором роде "сумела наладить отношения с Трампом, который ее сначала на дух не переносил, тогда как у Мерца отношения с Трампом нехорошие", уточнил эксперт.
Есть и вторая, не менее значимая причина того, что между Фридрихом и Урсулой пробежала черная кошка, считает Светов.
"Через два года в Германии будут выборы президента, и есть люди, которые хотят сделать Урсулу фон дер Ляйен президентом Германии, избрать. А такие, как Мерц, и значительная часть людей не хотят, чтобы она вообще была в германской политике", – сказал он.
Светов делает вывод, что происходящие в отношениях двух этих европейских политиков разногласия имеют личностный характер, "на что обращать внимание не стоит". В том числе потому, что, как сказал однажды министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, места за столом переговоров по Украине европейцам нет, напомнил политолог.
"Поэтому нам безразличны их разлады. Положение в зоне СВО и вообще в Европе определяется главным фактором – российскими вооруженными силами и работой нашей промышленности и экономики. А все остальное – нам это все равно", – резюмировал он.
В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине, заявил, что Европа пытается беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, – реваншизма и нанесения России стратегического поражения - ей там делать нечего.
