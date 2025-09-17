https://crimea.ria.ru/20250917/skolko-ukraina-tratit-na-voynu--priznanie-zelenskogo-1149518253.html

Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского

Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского - РИА Новости Крым, 17.09.2025

Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского

17.09.2025

2025-09-17T19:21

2025-09-17T19:21

2025-09-17T19:21

владимир зеленский

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Год войны обходится Украине в 120 миллиардов долларов, половину из которых придется выпрашивать у Запада. Такую цифру привел глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.Зеленский ранее потребовал от стран ЕС использовать российские замороженные активы для того, чтобы обеспечить Киев дальнобойным оружием. Об этом он заявлял на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

