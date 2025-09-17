Рейтинг@Mail.ru
Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского
Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского
Год войны обходится Украине в 120 миллиардов долларов, половину из которых придется выпрашивать у Запада. Такую цифру привел глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T19:21
2025-09-17T19:21
владимир зеленский
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Год войны обходится Украине в 120 миллиардов долларов, половину из которых придется выпрашивать у Запада. Такую цифру привел глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.Зеленский ранее потребовал от стран ЕС использовать российские замороженные активы для того, чтобы обеспечить Киев дальнобойным оружием. Об этом он заявлял на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
владимир зеленский, новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, новости
Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского

Зеленский: год войны обходится Украине в 120 миллиардов долларов

19:21 17.09.2025
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Год войны обходится Украине в 120 миллиардов долларов, половину из которых придется выпрашивать у Запада. Такую цифру привел глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.
"Цена этой войны, цена одного года это 120 миллиардов (долларов – ред.): 60 дает украинский бюджет, а 60 мне нужно найти на следующий год", – цитирует Зеленского РИА Новости.
Зеленский ранее потребовал от стран ЕС использовать российские замороженные активы для того, чтобы обеспечить Киев дальнобойным оружием. Об этом он заявлял на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику
Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом
 
