Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского
Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского
Год войны обходится Украине в 120 миллиардов долларов, половину из которых придется выпрашивать у Запада. Такую цифру привел глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T19:21
2025-09-17T19:21
2025-09-17T19:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Год войны обходится Украине в 120 миллиардов долларов, половину из которых придется выпрашивать у Запада. Такую цифру привел глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.Зеленский ранее потребовал от стран ЕС использовать российские замороженные активы для того, чтобы обеспечить Киев дальнобойным оружием. Об этом он заявлял на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского
Зеленский: год войны обходится Украине в 120 миллиардов долларов