Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику, рассуждая о том, как может выглядеть "победа" Украины, поскольку начал понимать цели "коалиции... РИА Новости Крым, 08.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику, рассуждая о том, как может выглядеть "победа" Украины, поскольку начал понимать цели "коалиции желающих" в помощи Киеву. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что "победой" Украины в конфликте можно считать то, что под контролем киевских властей находится часть территории страны.По мнению политолога, придавать этим словам слишком большое значение, как и всему, что говорит Зеленский, не стоит, поскольку он все в большей степени утрачивает не только контроль за происходящим, но и связь с реальностью.Гораздо большего внимания достойны недавние заявления лидеров из Европы, в частности, на минувшей неделе, считает эксперт.Все эти колебания говорят о том, что так называемые партнеры Украины "оставят Зеленского наедине с его проблемами, как только настанет час, считает политолог."И впечатление такое, что периодически у него (Зеленского – ред.) начинается прояснение на этот счет. Вот в этом плане, может быть, и стоит обратить внимание на его высказывание. Но мы не обладаем полными сведениями о его психическом состоянии. Поэтому ничего другого из сказанного им извлечь невозможно", – подытожил эксперт.Зеленский предложил Путину встречу в КиевеНа минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи коалиции в Париже сообщил, что 26 стран-участниц так называемой "коалиции желающих" выразили готовность разместить свои воинские контингенты на Украине после прекращения огня. Также на днях "коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты.Антироссийская риторика Мерца: в СВР сделали заявлениеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом делеУ Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал заявлениеВсе инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы

