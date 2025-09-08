https://crimea.ria.ru/20250908/pobeda-ukrainy-po-versii-zelenskogo-pochemu-on-smenil-ritoriku-1149287275.html
"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику
"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику - РИА Новости Крым, 08.09.2025
"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику
Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику, рассуждая о том, как может выглядеть "победа" Украины, поскольку начал понимать цели "коалиции... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T21:43
2025-09-08T21:43
2025-09-08T20:40
мнения
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
европа
коллективный запад
западная помощь украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149287733_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_96104e6c9032a4d31412e9b2f385f50d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику, рассуждая о том, как может выглядеть "победа" Украины, поскольку начал понимать цели "коалиции желающих" в помощи Киеву. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что "победой" Украины в конфликте можно считать то, что под контролем киевских властей находится часть территории страны.По мнению политолога, придавать этим словам слишком большое значение, как и всему, что говорит Зеленский, не стоит, поскольку он все в большей степени утрачивает не только контроль за происходящим, но и связь с реальностью.Гораздо большего внимания достойны недавние заявления лидеров из Европы, в частности, на минувшей неделе, считает эксперт.Все эти колебания говорят о том, что так называемые партнеры Украины "оставят Зеленского наедине с его проблемами, как только настанет час, считает политолог."И впечатление такое, что периодически у него (Зеленского – ред.) начинается прояснение на этот счет. Вот в этом плане, может быть, и стоит обратить внимание на его высказывание. Но мы не обладаем полными сведениями о его психическом состоянии. Поэтому ничего другого из сказанного им извлечь невозможно", – подытожил эксперт.Зеленский предложил Путину встречу в КиевеНа минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи коалиции в Париже сообщил, что 26 стран-участниц так называемой "коалиции желающих" выразили готовность разместить свои воинские контингенты на Украине после прекращения огня. Также на днях "коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты.Антироссийская риторика Мерца: в СВР сделали заявлениеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом делеУ Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал заявлениеВсе инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
европа
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149287733_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ebb287a8d74fd0d5d425da785b9de10d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, андрей никифоров, европа, коллективный запад, западная помощь украине, украина
"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику
До Зеленского дошел смысл позиции "коалиции желающих" по Украине – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым.
Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику, рассуждая о том, как может выглядеть "победа" Украины, поскольку начал понимать цели "коалиции желающих" в помощи Киеву. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Андрей Никифоров.
Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что "победой" Украины в конфликте можно считать то, что под контролем киевских властей находится часть территории страны.
По мнению политолога, придавать этим словам слишком большое значение, как и всему, что говорит Зеленский, не стоит, поскольку он все в большей степени утрачивает не только контроль за происходящим, но и связь с реальностью.
Гораздо большего внимания достойны недавние заявления лидеров из Европы, в частности, на минувшей неделе, считает эксперт.
"Важнее все попытки "желающих" непонятно чего. Они желают, чтобы украинцы дальше убивались об стену – это единственное, что их объединяет. В остальном сплошное разногласие. То они вводят войска, то выводят – и все на словах. Одни готовы, но не торопятся. Другие заявляют, что и не собираются этого делать. Третьи выставляют кучу условий, многие из которых невыполнимы", – сказал гость эфира.
Все эти колебания говорят о том, что так называемые партнеры Украины "оставят Зеленского наедине с его проблемами, как только настанет час, считает политолог.
"И впечатление такое, что периодически у него (Зеленского – ред.) начинается прояснение на этот счет. Вот в этом плане, может быть, и стоит обратить внимание на его высказывание. Но мы не обладаем полными сведениями о его психическом состоянии. Поэтому ничего другого из сказанного им извлечь невозможно", – подытожил эксперт.
На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи коалиции в Париже сообщил
, что 26 стран-участниц так называемой "коалиции желающих" выразили готовность разместить свои воинские контингенты на Украине после прекращения огня. Также на днях "коалиция желающих" заявила
о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: