Рейтинг@Mail.ru
"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250908/pobeda-ukrainy-po-versii-zelenskogo-pochemu-on-smenil-ritoriku-1149287275.html
"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику
"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику - РИА Новости Крым, 08.09.2025
"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику
Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику, рассуждая о том, как может выглядеть "победа" Украины, поскольку начал понимать цели "коалиции... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T21:43
2025-09-08T20:40
мнения
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
европа
коллективный запад
западная помощь украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149287733_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_96104e6c9032a4d31412e9b2f385f50d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику, рассуждая о том, как может выглядеть "победа" Украины, поскольку начал понимать цели "коалиции желающих" в помощи Киеву. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что "победой" Украины в конфликте можно считать то, что под контролем киевских властей находится часть территории страны.По мнению политолога, придавать этим словам слишком большое значение, как и всему, что говорит Зеленский, не стоит, поскольку он все в большей степени утрачивает не только контроль за происходящим, но и связь с реальностью.Гораздо большего внимания достойны недавние заявления лидеров из Европы, в частности, на минувшей неделе, считает эксперт.Все эти колебания говорят о том, что так называемые партнеры Украины "оставят Зеленского наедине с его проблемами, как только настанет час, считает политолог."И впечатление такое, что периодически у него (Зеленского – ред.) начинается прояснение на этот счет. Вот в этом плане, может быть, и стоит обратить внимание на его высказывание. Но мы не обладаем полными сведениями о его психическом состоянии. Поэтому ничего другого из сказанного им извлечь невозможно", – подытожил эксперт.Зеленский предложил Путину встречу в КиевеНа минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи коалиции в Париже сообщил, что 26 стран-участниц так называемой "коалиции желающих" выразили готовность разместить свои воинские контингенты на Украине после прекращения огня. Также на днях "коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты.Антироссийская риторика Мерца: в СВР сделали заявлениеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом делеУ Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал заявлениеВсе инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
европа
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149287733_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ebb287a8d74fd0d5d425da785b9de10d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, андрей никифоров, европа, коллективный запад, западная помощь украине, украина
"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику

До Зеленского дошел смысл позиции "коалиции желающих" по Украине – мнение

21:43 08.09.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВстреча "коалиции желающих"
Встреча коалиции желающих
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику, рассуждая о том, как может выглядеть "победа" Украины, поскольку начал понимать цели "коалиции желающих" в помощи Киеву. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что "победой" Украины в конфликте можно считать то, что под контролем киевских властей находится часть территории страны.
По мнению политолога, придавать этим словам слишком большое значение, как и всему, что говорит Зеленский, не стоит, поскольку он все в большей степени утрачивает не только контроль за происходящим, но и связь с реальностью.
Гораздо большего внимания достойны недавние заявления лидеров из Европы, в частности, на минувшей неделе, считает эксперт.

"Важнее все попытки "желающих" непонятно чего. Они желают, чтобы украинцы дальше убивались об стену – это единственное, что их объединяет. В остальном сплошное разногласие. То они вводят войска, то выводят – и все на словах. Одни готовы, но не торопятся. Другие заявляют, что и не собираются этого делать. Третьи выставляют кучу условий, многие из которых невыполнимы", – сказал гость эфира.

Все эти колебания говорят о том, что так называемые партнеры Украины "оставят Зеленского наедине с его проблемами, как только настанет час, считает политолог.
"И впечатление такое, что периодически у него (Зеленского – ред.) начинается прояснение на этот счет. Вот в этом плане, может быть, и стоит обратить внимание на его высказывание. Но мы не обладаем полными сведениями о его психическом состоянии. Поэтому ничего другого из сказанного им извлечь невозможно", – подытожил эксперт.
Зеленский предложил Путину встречу в Киеве
На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи коалиции в Париже сообщил, что 26 стран-участниц так называемой "коалиции желающих" выразили готовность разместить свои воинские контингенты на Украине после прекращения огня. Также на днях "коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты.
Антироссийская риторика Мерца: в СВР сделали заявление
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Гарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом деле
У Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал заявление
Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияАндрей НикифоровЕвропаКоллективный ЗападЗападная помощь УкраинеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:55Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества
21:43"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику
21:31Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой
21:14В Севастополе подешевели курица и яйца
20:56Переломный год животноводства: как развивается отрасль в Крыму
20:41"Стрелковая молитва" и в бой: в Крыму учат детей практической стрельбе
20:23В Керчи почти 8 тысяч абонентов на день останутся без газа
20:05В Азовском море ожидается штормовой ветер и сильные ливни с градом
19:48Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
19:31Русские воины XVIII века: стойкость и сила имперской армии
19:10Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму
18:52В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
18:35Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе
18:06В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП
17:47Ландшафтный пожар на востоке Крыма: полыхает сухая трава на 50 гектарах
17:35Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии
17:24Добровольцы отряда "Барс-Крым" получили медали Минобороны России
17:08Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств
16:53Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч
16:43Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
Лента новостейМолния