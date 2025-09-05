https://crimea.ria.ru/20250905/vmeshatelstvo-evropy-meshaet-poisku-kompromissov-po-ukraine-1149224673.html
Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине
Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине
Россия не исключает возможности прямых и многосторонних контактов по Украине, однако считает, что вмешательство Европы мешает поиску компромиссов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Россия не исключает возможности прямых и многосторонних контактов по Украине, однако считает, что вмешательство Европы мешает поиску компромиссов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.По его словам, президент РФ Владимир Путин остается открытым к различным форматам переговоров, включая трехстороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.Представитель Кремля добавил, что возможный разговор Путина и Трампа при необходимости может быть организован "очень быстро". "Де-факто у нас есть президент Трамп, который тратит изрядные усилия, чтобы способствовать украинскому урегулированию", – сказал он.При этом представитель Кремля резко раскритиковал позицию Европы, обвинив европейские страны в затягивании конфликта и милитаризации Украины. Их цель – сделать из страны центр всего антироссийского, акцентировал он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине
Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине – Песков
08:07 05.09.2025 (обновлено: 10:38 05.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Россия не исключает возможности прямых и многосторонних контактов по Украине, однако считает, что вмешательство Европы мешает поиску компромиссов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.
По его словам, президент РФ Владимир Путин остается открытым к различным форматам переговоров, включая трехстороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
"Путин не исключает никаких возможностей, он открыт для разного рода встреч. Но подобные встречи должны организовываться с тем, чтобы зафиксировать результат. Но результат должен быть хорошо подготовлен", – отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что возможный разговор Путина и Трампа при необходимости может быть организован "очень быстро".
"Де-факто у нас есть президент Трамп, который тратит изрядные усилия, чтобы способствовать украинскому урегулированию", – сказал он.
При этом представитель Кремля резко раскритиковал позицию Европы, обвинив европейские страны в затягивании конфликта и милитаризации Украины. Их цель – сделать из страны центр всего антироссийского, акцентировал он.
"Мы видим европейскую партию войны, а европейцы, действительно, ударились в идеи милитаризма. Официальная линия на то, как было вчера сказано, в частности, превратить Украину в "стального ежа", – пояснил Песков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
