Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине

Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине

Россия не исключает возможности прямых и многосторонних контактов по Украине, однако считает, что вмешательство Европы мешает поиску компромиссов. Об этом...

2025-09-05T08:07

2025-09-05T08:07

2025-09-05T10:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Россия не исключает возможности прямых и многосторонних контактов по Украине, однако считает, что вмешательство Европы мешает поиску компромиссов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.По его словам, президент РФ Владимир Путин остается открытым к различным форматам переговоров, включая трехстороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.Представитель Кремля добавил, что возможный разговор Путина и Трампа при необходимости может быть организован "очень быстро". "Де-факто у нас есть президент Трамп, который тратит изрядные усилия, чтобы способствовать украинскому урегулированию", – сказал он.При этом представитель Кремля резко раскритиковал позицию Европы, обвинив европейские страны в затягивании конфликта и милитаризации Украины. Их цель – сделать из страны центр всего антироссийского, акцентировал он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:26 стран обязались разместить свои войска на Украине – Макрон"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракетыВсе инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы

