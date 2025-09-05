Рейтинг@Mail.ru
Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине
Россия не исключает возможности прямых и многосторонних контактов по Украине, однако считает, что вмешательство Европы мешает поиску компромиссов. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Россия не исключает возможности прямых и многосторонних контактов по Украине, однако считает, что вмешательство Европы мешает поиску компромиссов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.По его словам, президент РФ Владимир Путин остается открытым к различным форматам переговоров, включая трехстороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.Представитель Кремля добавил, что возможный разговор Путина и Трампа при необходимости может быть организован "очень быстро". "Де-факто у нас есть президент Трамп, который тратит изрядные усилия, чтобы способствовать украинскому урегулированию", – сказал он.При этом представитель Кремля резко раскритиковал позицию Европы, обвинив европейские страны в затягивании конфликта и милитаризации Украины. Их цель – сделать из страны центр всего антироссийского, акцентировал он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:26 стран обязались разместить свои войска на Украине – Макрон"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракетыВсе инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине

Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине – Песков

08:07 05.09.2025 (обновлено: 10:38 05.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Россия не исключает возможности прямых и многосторонних контактов по Украине, однако считает, что вмешательство Европы мешает поиску компромиссов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.
По его словам, президент РФ Владимир Путин остается открытым к различным форматам переговоров, включая трехстороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
"Путин не исключает никаких возможностей, он открыт для разного рода встреч. Но подобные встречи должны организовываться с тем, чтобы зафиксировать результат. Но результат должен быть хорошо подготовлен", – отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что возможный разговор Путина и Трампа при необходимости может быть организован "очень быстро".
"Де-факто у нас есть президент Трамп, который тратит изрядные усилия, чтобы способствовать украинскому урегулированию", – сказал он.
При этом представитель Кремля резко раскритиковал позицию Европы, обвинив европейские страны в затягивании конфликта и милитаризации Украины. Их цель – сделать из страны центр всего антироссийского, акцентировал он.
"Мы видим европейскую партию войны, а европейцы, действительно, ударились в идеи милитаризма. Официальная линия на то, как было вчера сказано, в частности, превратить Украину в "стального ежа", – пояснил Песков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Читайте также на РИА Новости Крым:
26 стран обязались разместить свои войска на Украине – Макрон
"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты
Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
 
