"Сломают зубы": в Госдуме ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
Угрозы экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес Крыма громкие, но нелепые, Лондон и его приспешники "сломают зубы" в попытках что-то предпринять РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Угрозы экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес Крыма громкие, но нелепые, Лондон и его приспешники "сломают зубы" в попытках что-то предпринять против полуострова. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что Британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму. По его словам, российский полуостров нужно "задушить" и "сделать непригодным для жизни".Парламентарий отметил, что Крым всегда был камнем преткновения, и "отдельные оголтелые представители западного истеблишмента не в состоянии сдержать свой гнев".Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает признание Крыма за Россией подходящей ценой ради достижения мира на Украине. В апреле американский лидер обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, звучащие на Западе заявления по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Британия сломает зубы в попытках что-то предпринять против Крыма – депутат Госдумы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Угрозы экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес Крыма громкие, но нелепые, Лондон и его приспешники "сломают зубы" в попытках что-то предпринять против полуострова. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил
, что Британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму. По его словам, российский полуостров нужно "задушить" и "сделать непригодным для жизни".
"Крымский полуостров имеет стратегическое значение и представляет собой важную составляющую национальной безопасности, экономики и культуры России, играя ключевую роль в ее развитии и укреплении международного положения. Что же касается поползновений и этих громких, но нелепых угроз в адрес Крыма, Британия и ее приспешники сломают зубы, прежде чем попытаются что-то предпринять", - сказал Белик.
Парламентарий отметил, что Крым всегда был камнем преткновения, и "отдельные оголтелые представители западного истеблишмента не в состоянии сдержать свой гнев".
"Поддержка киевского режима не дает нужных результатов, поэтому Лондон выплескивает агрессию посредством подобных заявлений. К неудовольствию Уолесса, затеявшего настоящую истерику по этому поводу, его призывы реализованы быть не могут", - подчеркнул Белик.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает признание Крыма за Россией подходящей ценой ради достижения мира на Украине. В апреле американский лидер обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, звучащие на Западе заявления по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
