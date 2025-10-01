В Британии призвали "задушить" Крым и сделать его непригодным для жизни
Сделать Крымский полуостров непригодным для жизни призвал британский экс-министр обороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму, чтобы сделать полуостров необитаемым. Об этом заявил экс-министр обороны страны Бен Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, сообщает The Guardian.
"Мы должны предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно задушить Крым", — приводит РИА Новости цитату Уоллеса.
В августе глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса Андреем Ермаком заявил, что Украина продолжит развивать возможности нанесения дальнобойных ударов по российской логистике.
Также Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины. Он отметил, что сейчас около 40% оружия производится на Украине, и поставил задачу ощутимо увеличить этот показатель.
В июне Зеленский заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.
В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.
Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.
