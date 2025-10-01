Рейтинг@Mail.ru
В Британии призвали "задушить" Крым и сделать его непригодным для жизни - РИА Новости Крым, 01.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251001/v-britanii-prizvali-zadushit-krym-i-sdelat-ego-neprigodnym-dlya-zhizni---1149866081.html
В Британии призвали "задушить" Крым и сделать его непригодным для жизни
В Британии призвали "задушить" Крым и сделать его непригодным для жизни - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Британии призвали "задушить" Крым и сделать его непригодным для жизни
Британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму, чтобы сделать полуостров необитаемым. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T09:40
2025-10-01T09:40
великобритания
крым
новости
безопасность республики крым и севастополя
политика
украина
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122070894_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_6bb9b23b449669de2f82cb9252962482.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму, чтобы сделать полуостров необитаемым. Об этом заявил экс-министр обороны страны Бен Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, сообщает The Guardian.В августе глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса Андреем Ермаком заявил, что Украина продолжит развивать возможности нанесения дальнобойных ударов по российской логистике.Также Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины. Он отметил, что сейчас около 40% оружия производится на Украине, и поставил задачу ощутимо увеличить этот показатель.В июне Зеленский заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.
великобритания
крым
украина
великобритания, крым, новости, безопасность республики крым и севастополя, политика, украина, удары дальнобойными ракетами вглубь россии
В Британии призвали "задушить" Крым и сделать его непригодным для жизни

Сделать Крымский полуостров непригодным для жизни призвал британский экс-министр обороны

09:40 01.10.2025
 
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции Консервативной партии в Манчестере, Англия. 5 октября 2021 г.
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции Консервативной партии в Манчестере, Англия. 5 октября 2021 г. - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo Jon Super
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму, чтобы сделать полуостров необитаемым. Об этом заявил экс-министр обороны страны Бен Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, сообщает The Guardian.

"Мы должны предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно задушить Крым", — приводит РИА Новости цитату Уоллеса.

В августе глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса Андреем Ермаком заявил, что Украина продолжит развивать возможности нанесения дальнобойных ударов по российской логистике.
Также Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины. Он отметил, что сейчас около 40% оружия производится на Украине, и поставил задачу ощутимо увеличить этот показатель.
В июне Зеленский заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.
В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.
Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.
ВеликобританияКрымНовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяПолитикаУкраинаУдары дальнобойными ракетами вглубь России
 
