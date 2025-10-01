https://crimea.ria.ru/20251001/v-britanii-prizvali-zadushit-krym-i-sdelat-ego-neprigodnym-dlya-zhizni---1149866081.html

В Британии призвали "задушить" Крым и сделать его непригодным для жизни

В Британии призвали "задушить" Крым и сделать его непригодным для жизни - РИА Новости Крым, 01.10.2025

В Британии призвали "задушить" Крым и сделать его непригодным для жизни

2025-10-01T09:40

2025-10-01T09:40

2025-10-01T09:40

великобритания

крым

новости

безопасность республики крым и севастополя

политика

украина

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму, чтобы сделать полуостров необитаемым. Об этом заявил экс-министр обороны страны Бен Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, сообщает The Guardian.В августе глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса Андреем Ермаком заявил, что Украина продолжит развивать возможности нанесения дальнобойных ударов по российской логистике.Также Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины. Он отметил, что сейчас около 40% оружия производится на Украине, и поставил задачу ощутимо увеличить этот показатель.В июне Зеленский заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с ЗеленскимУкраина и Польша готовят резонансную провокацию против России – разведка

