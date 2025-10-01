В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма

"Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны, - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Что касается бывших...(министров обороны - ред.), тем более тех, кто делает такие глупые заявления, не считаем необходимыми комментировать".