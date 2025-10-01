https://crimea.ria.ru/20251001/v-kremle-otvetili-na-ugrozy-britanii-v-adres-kryma-1149880094.html
В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
2025-10-01T13:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Кремле назвали глупыми заявления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса с угрозами Крыму.Ранее Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму. По его словам, российский полуостров нужно "задушить" и "сделать непригодным для жизни".Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости Крым, что угрозы экс-министра обороны Великобритании Уоллеса в адрес Крыма громкие, но нелепые, Лондон и его приспешники "сломают зубы" в попытках что-то предпринять против полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
