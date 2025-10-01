Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
В Кремле назвали глупыми заявления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса с угрозами Крыму. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T13:33
2025-10-01T13:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Кремле назвали глупыми заявления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса с угрозами Крыму.Ранее Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму. По его словам, российский полуостров нужно "задушить" и "сделать непригодным для жизни".Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости Крым, что угрозы экс-министра обороны Великобритании Уоллеса в адрес Крыма громкие, но нелепые, Лондон и его приспешники "сломают зубы" в попытках что-то предпринять против полуострова.
В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Кремле назвали глупыми заявления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса с угрозами Крыму.
Ранее Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму. По его словам, российский полуостров нужно "задушить" и "сделать непригодным для жизни".
"Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны, - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Что касается бывших...(министров обороны - ред.), тем более тех, кто делает такие глупые заявления, не считаем необходимыми комментировать".
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости Крым, что угрозы экс-министра обороны Великобритании Уоллеса в адрес Крыма громкие, но нелепые, Лондон и его приспешники "сломают зубы" в попытках что-то предпринять против полуострова.
Лента новостейМолния