https://crimea.ria.ru/20251001/v-krymu-vladeltsy-zhilya-i-avto-poluchat-uvedomleniya-ot-nalogovoy-1149873593.html

В Крыму владельцы жилья и авто получат уведомления от налоговой

В Крыму владельцы жилья и авто получат уведомления от налоговой - РИА Новости Крым, 01.10.2025

В Крыму владельцы жилья и авто получат уведомления от налоговой

РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T22:45

2025-10-01T22:45

2025-10-01T22:45

налоги

недвижимость в крыму

недвижимость

федеральная налоговая служба (фнс)

общество

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111828/98/1118289842_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_60d49e67b6c467fe1f9ee8af215fa2ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму налоговая разошлет гражданам, которые владеют имуществом, почти 780 тысяч уведомлений с суммой исчисленных налогов свыше трех миллиардов рублей. Об сообщает пресс-служба Управления ФНС России по РК."По результатам расчета налоговых обязательств за принадлежащее крымчанам имущество сформировано более 780 тысяч налоговых уведомлений с суммой исчисленных налогов более 3,3 млрд рублей. Расчеты проведены более чем 1,5 млн собственников имущества. Наибольшую сумму налога – 1,4 млрд рублей – предстоит уплатить собственникам объектов недвижимого имущества. Владельцам транспортных средств начислено 1,2 млрд рублей, земельных участков – 0,7 млрд рублей", – говорится в сообщении.При этом большинство крымчан – 77 процентов – будут уведомлены в электронном формате – через сервис "Личный кабинет налогоплательщика" и "Личный кабинет" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). И только 23 процента граждан получат заказные письма по почте, уточнили в ведомстве."Письма" из налоговой получат владельцы налогооблагаемого имущества: автомобилей, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в 2024 году. В отношении каждого налогового обязательства указывается объект налогообложения и сумма к уплате, налоговая база и срок уплаты, а также реквизиты для перечисления платежей, пояснили в пресс-службе.В прошлом году до 1 декабря жителей Крыма обязали заплатить 2,7 миллиарда рублей налогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нарушители валютного законодательства заплатили 4,3 млн штрафовКрымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладовКабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, недвижимость в крыму, недвижимость, федеральная налоговая служба (фнс), общество, крым, новости крыма