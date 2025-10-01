Рейтинг@Mail.ru
В Крыму владельцы жилья и авто получат уведомления от налоговой - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Крыму владельцы жилья и авто получат уведомления от налоговой
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму налоговая разошлет гражданам, которые владеют имуществом, почти 780 тысяч уведомлений с суммой исчисленных налогов свыше трех миллиардов рублей. Об сообщает пресс-служба Управления ФНС России по РК."По результатам расчета налоговых обязательств за принадлежащее крымчанам имущество сформировано более 780 тысяч налоговых уведомлений с суммой исчисленных налогов более 3,3 млрд рублей. Расчеты проведены более чем 1,5 млн собственников имущества. Наибольшую сумму налога – 1,4 млрд рублей – предстоит уплатить собственникам объектов недвижимого имущества. Владельцам транспортных средств начислено 1,2 млрд рублей, земельных участков – 0,7 млрд рублей", – говорится в сообщении.При этом большинство крымчан – 77 процентов – будут уведомлены в электронном формате – через сервис "Личный кабинет налогоплательщика" и "Личный кабинет" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). И только 23 процента граждан получат заказные письма по почте, уточнили в ведомстве."Письма" из налоговой получат владельцы налогооблагаемого имущества: автомобилей, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в 2024 году. В отношении каждого налогового обязательства указывается объект налогообложения и сумма к уплате, налоговая база и срок уплаты, а также реквизиты для перечисления платежей, пояснили в пресс-службе.В прошлом году до 1 декабря жителей Крыма обязали заплатить 2,7 миллиарда рублей налогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нарушители валютного законодательства заплатили 4,3 млн штрафовКрымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладовКабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
налоги, недвижимость в крыму, недвижимость, федеральная налоговая служба (фнс), общество, крым, новости крыма
В Крыму владельцы жилья и авто получат уведомления от налоговой

22:45 01.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПочтовый ящик
Почтовый ящик - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму налоговая разошлет гражданам, которые владеют имуществом, почти 780 тысяч уведомлений с суммой исчисленных налогов свыше трех миллиардов рублей. Об сообщает пресс-служба Управления ФНС России по РК.
"По результатам расчета налоговых обязательств за принадлежащее крымчанам имущество сформировано более 780 тысяч налоговых уведомлений с суммой исчисленных налогов более 3,3 млрд рублей. Расчеты проведены более чем 1,5 млн собственников имущества. Наибольшую сумму налога – 1,4 млрд рублей – предстоит уплатить собственникам объектов недвижимого имущества. Владельцам транспортных средств начислено 1,2 млрд рублей, земельных участков – 0,7 млрд рублей", – говорится в сообщении.
При этом большинство крымчан – 77 процентов – будут уведомлены в электронном формате – через сервис "Личный кабинет налогоплательщика" и "Личный кабинет" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). И только 23 процента граждан получат заказные письма по почте, уточнили в ведомстве.
"Письма" из налоговой получат владельцы налогооблагаемого имущества: автомобилей, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в 2024 году. В отношении каждого налогового обязательства указывается объект налогообложения и сумма к уплате, налоговая база и срок уплаты, а также реквизиты для перечисления платежей, пояснили в пресс-службе.
"Налоговые уведомления не направляются, если общая сумма налогов к уплате составляет менее 300 рублей, либо если налогоплательщик освобожден от их уплаты в связи с предоставлением льготы", – добавили в ведомстве.
В прошлом году до 1 декабря жителей Крыма обязали заплатить 2,7 миллиарда рублей налогов.
НалогиНедвижимость в КрымуНедвижимостьФедеральная налоговая служба (ФНС)ОбществоКрымНовости Крыма
 
